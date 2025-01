Solana News: Führendes DeSci-Projekt wählt SOL, während Sektor heute 108 % steigt

Beeindruckende Gewinne können die neuen DeSci-Coins verbuchen, während die Entwickler des führenden Projekts BIO Protocol eine Ergänzung der Solana-Blockchain als notwendigen Schritt erachten. Dafür wurde nun eine Governance-Umfrage gestartet, erfahren Sie alle näheren Details im folgenden Artikel.

Bio Protocol enttäuscht nach großen Erwartungen

Nachdem die Kryptowährungen aus dem Gesundheitssektor in der Vergangenheit lediglich ein Nischendasein belegt haben, sind sie in der letzten Zeit stärker gefragt gewesen. So konnten sie allein über die vergangenen 24 Stunden um 108 % steigen und eine Marktkapitalisierung von 2,45 Mrd. USD erzielen.

Dennoch ist der Kryptosektor bisher sehr niedrig bewertet und kommt lediglich auf einen Marktanteil von 0,067 % der 3,66 Bil. USD des breiten Kryptomarktes. Ebenso ist das Handelsvolumen mit 777,27 Mio. USD noch gering, was gerade einmal einem Anteil in Höhe von 0,68 % entspricht.

DeSci-Sektor | Quelle: CoinGecko

Während das Interesse an DeSci-Coins zuletzt durch vergleichbare Launchplattformen wie Pump.Fun und der Kombination mit der Gamifizierung etwas gestiegen ist, haben sich einige der größten Projekte aus diesem Sektor zu dem BIO Protocol zusammengeschlossen, um somit zum Marktführer zu werden und eine größere Chance zu erhalten.

Gestartet wurde das BIO Protocol auf Ethereum. Allerdings bietet diese Blockchain nicht dieselbe Skalierbarkeit und niedrigen Gebühren wie Solana, weshalb in der DAO ein Vorschlag gemacht wurde, dass das Projekt ebenfalls über eine Cross-Chain-Bridge nun auf die SOL-Chain expandiert.

Außerdem soll ein Anteil in Höhe von 1 % der Ökosystem-Incentivierungen für die Liquiditätspools der Solana-Chain genutzt werden. Auf diese Weise ist geplant, 1 Mio. USD in diesen zu deponieren, wobei auch andere Blockchains in Erwägung gezogen werden.

Noch befindet sich das BIO Protocol am Anfang, dennoch positioniert es sich in einem besonders interessanten Sektor. Schließlich können Wissenschaftler auf diese Weise für ihre Erfindungen eine potenziell attraktivere Bezahlung als bei zentralistischen Unternehmen erhalten. Zudem sind somit eher freie Wissenschaften und leichtere Finanzierungen durch Menschen möglich, welche unter den bestimmten Krankheiten und Symptomen leiden.

BIO Protocol | Quelle: CoinGecko

Gelistet wurde der zugehörigen $BIO-Coin zum ersten Mal am gestrigen Tage mit einem initialen Preis in Höhe von 0,8236 USD. Dennoch hat seine Entwicklung bisher enttäuscht, da er bereits einen Verlust von 18,04 % auf 0,6998 USD erlitten hat, obwohl er sich heute in den Trends an der Spitze befindet.

Darum hat das Bio Protocol einen starken Abverkauf erlitten

Während der DeSci-Sektor weiter an Fahrt gewinnt, hat das BIO Protocol entgegensetzt dazu sogar einen höheren Verlust erlitten, obwohl es durch die Fusion aus einigen der vielversprechendsten Projekte des Sektors eine besonders attraktive Chance zu bieten scheint.

Zurückzuführen war dies unter anderem auf den AirDrop. Über diesen haben die Teilnehmer 200 BIO-Token erhalten, welche am Ende der Aktion an die einzelnen Wallets ausgeschüttet wurde. Zudem konnten für das Einladen von Nutzern weitere 200 $BIO und bis zu 10.000 $BIO verdient werden.

4 days left to claim the $BIO airdrop!



BIO is an open network for biotech acceleration that directs funding to the best tokenized science. Y-Combinator meets DeSci



Sept 22 is the final date to claim!



Claim $BIO: https://t.co/CYZeTJ3Hu7 pic.twitter.com/QcWIVVUwuW - BIO Protocol (@bioprotocol) September 18, 2024

Basierend auf dem initialen Listungspreis haben die Teilnehmer des AirDrops somit mindestens 164,72 USD erhalten. An diesen nehmen nicht selten Menschen aus Ländern mit schwachen Währungen teil, da sich die Belohnungen für diese umso mehr lohnen. Dies birgt aber auch die Gefahr eines Abverkaufs, wenn dieser einen bestimmten Wert übersteigt.

So entsprach der AirDrop in Bangladesch 74,2 % des durchschnittlichen Monatseinkommens, in Nigeria 97,47 %, in Nepal 159,9 %, in Äthiopien 193,8 % und in Uganda 219,6 %. Dementsprechend groß kann bei Menschen in weniger finanziell gut gestellten Situationen die Verlockung eines Verkaufs sein, zumal einige sogar mit AirDrops reich geworden sind.

Überdies wurde das BIO Protocol bereits mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 1,07 Mrd. USD gestartet. Vollständig verwässert liegt diese sogar bei 2,32 Mrd. USD, was dem Fünffachen des nächsten Coins aus dem Sektor, OriginTrail, entspricht.

Dementsprechend gering fällt für manche Investoren das eingeschätzte Steigerungspotenzial aus, bei dem sich nicht wenige an den Bewertungen anderer Coins orientieren. Allerdings bietet diese Marktkapitalisierung im Vergleich zu traditionellen Unternehmen noch Steigerungspotenzial.

DeSci-Sektor wird Solana-Blockchain zusätzlich belasten

Immer mehr Sektoren wie das Gesundheitswesen und nun auch KIs migrieren in das Web3, was jedoch eine Zunahme der Netzwerkaktivität bedeutet. Dies hat in der Vergangenheit schon bei einigen Blockchains für größere Probleme gesorgt, was sich wiederum nachteilig auf die Nutzererfahrung ausgewirkt hat.

Beispielsweise hat sich die benötigte Zeit für eine Transaktion auf Ethereum so sehr verlangsamt, das Scalp-Trading praktisch unmöglich wurde. Ein weiterer Nachteil ist der Anstieg der Transaktionsgebühren, welche bei wenigen Coins schnell einmal dem Vielfachen des gesendeten Betrags entsprachen.

Aber auch Solana bleibt von den negativen Konsequenzen nicht verschont. Unter anderem kam es zu Aussetzern der Blockchain und derzeit werden immer noch fast die Hälfte aller Transaktionen abgewiesen. All dies ist insbesondere für institutionelle Kunden besonders abschreckend.

Mithilfe der neuen Solana-Layer-2 Solaxy soll sich dies jedoch alles bald ändern. Somit sollen einige der größten Probleme des Kryptomarktes behoben werden, um ein neues Zeitalter der Massenadoption einzuleiten. Dabei nutzt sie die hohe Effizienz und die niedrigen Gebühren von Solana und verbindet diese mit der hohen Liquidität sowie dem vielseitigen Angebot von Ethereum.

