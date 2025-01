SUI Prognose: Neuer Top 10 Coin? Das steckt hinter Suis Erfolg

Der breite Kryptomarkt startet freundlich in das neue Kalenderjahr. Erneut ein Top-Performer unter den hoch kapitalisierten Kryptowährungen ist SUI. Denn der native Coin der gleichnamigen Layer-1-Blockchain steigt in wenigen Tagen um mehr als 26 Prozent. Erneut stellt sich der Status quo bullisch dar, SUI rangiert schon auf Marktrang 12. Mit einer starken Kursentwicklung in den vergangenen Monaten rückt SUI unweigerlich an die Top 10 heran. Hier scheint es durchaus möglich, dass SUI zeitnah auch TRON und AVAX einholt, wie der folgende Analyst hervorhebt.

Doch warum ist SUI so erfolgreich? Das fundamentale Wachstum der Layer-1 treibt zuletzt den Kurs an:

SUI: Layer-1-Blockchain überzeugt mit starkem Wachstum

Das Sui-Netzwerk hat sich als innovativer Akteur unter den Layer-1-Blockchains etabliert. Entwickelt von Mysten Labs, fokussiert es sich auf hohe Skalierbarkeit, schnelle Transaktionsgeschwindigkeit und geringe Latenz. Die zugrunde liegende Architektur basiert auf der Move-Programmiersprache sowie der maßgeschneiderten Sui MoveVM. Die Mainnet-Einführung erfolgte am 3. Mai 2023, seither erlebt die Plattform ein kontinuierliches Wachstum. Der native Token SUI übernimmt dabei essenzielle Funktionen wie die Zahlung von Gasgebühren, die Netzwerksicherung sowie die Bereitstellung von Liquidität.

Ein entscheidender Faktor für die Attraktivität von Sui ist die bewährte Skalierbarkeit. Mit einer Blockzeit von unter einer Sekunde und Spitzenwerten von 210 TPS (Transaktionen pro Sekunde) hebt sich das Netzwerk deutlich von der Konkurrenz ab. Unterstützt wird diese Leistungsfähigkeit durch die innovativen Konsensprotokolle Mysticeti und Narwhal, die auf dem Delegated Proof of Stake (DPoS)-Mechanismus basieren. Dieser Mechanismus gewährleistet eine effiziente Auswahl von Validatoren und eine gerechte Verteilung der Stimmrechte.

Ein weiterer Aspekt, der das Potenzial von Sui unterstreicht, ist die Tokenomics. Der Gesamtbestand an SUI ist auf zehn Milliarden begrenzt, wobei aktuell rund 30 Prozent der Token im Umlauf sind. Dabei bleibt ein erheblicher Anteil der Token bis 2030 gesperrt, was eine langfristige Preisstabilität fördern könnte.

Im Dezember 2024 konnte die Sui-Blockchain bedeutende Fortschritte verzeichnen. Die Integration durch die Phantom- und Backpack-Wallets erweiterte den Zugang erheblich. Zudem ermöglichte die Sui Bridge durch CCTP plattformübergreifende USDC-Transfers. Sui belegt inzwischen einen Top 10 Platz im Bereich Total Value Locked (TVL) - Tendenz steigend.

Langfristig wichtig für Sui ist der strategische Fokus auf den Gaming-Sektor. Mit der geplanten Veröffentlichung einer eigenen Konsole und einem durchdachten Ansatz zur Förderung von digitalen Vermögenswerten sowie In-Game-Ökonomien verfolgt Sui eine umfassende Vision für die nächste Generation von Web3-Spielen. Dieser einzigartige Ansatz könnte das Netzwerk im Gaming-Bereich etablieren.

So bleibt Sui dank eines dynamischen DeFi-Ökosystems, diverser Kooperationen und einer strategischen Tokenomics bullisch, zu einem führenden Layer-1-Netzwerk zu avancieren. Die langfristig angelegte Entwicklung und stetige Innovation unterstreichen die Ambitionen, eine Top-10-Position zu erreichen.

Bester Presale für 2025? Meme Index explodiert auf 1,8 Mio. $

Während Sui fast schon eine Art Basis-Investments ist und zu den höher kapitalisierten Altcoins gehört, wetten Anleger auch immer wieder auf neue Projekte und Presales. Ein spannender Kandidat wäre hier im Januar 2025 Meme Index (MEMEX).

Meme Index (MEMEX) hat mittlerweile die Marke von 1,8 Millionen US-Dollar im Presale überschritten und bietet Anlegern eine Möglichkeit, passiv in Meme-Coins zu investieren. Das Projekt fokussiert sich auf strukturierte Diversifikation in einer hochvolatilen Nische, indem es vier Indizes mit unterschiedlichen Risikoprofilen bereitstellt. Diese Indizes reichen von etablierten Marktführern bis hin zu spekulativen Coins mit hohem Wachstumspotenzial. MEMEX setzt dabei auf dezentrale Governance und Anreize durch Staking, um Investoren langfristig zu binden.

Der Titan Index ist für konservative Anleger geeignet und umfasst die stabilsten Meme-Coins mit Marktkapitalisierungen von über 1 Milliarde US-Dollar. Für risikobereite Investoren bietet der Moonshot Index Zugang zu vielversprechenden Coins, die durch starke Communitys und potenzielle Börsenlistings Potenzial haben. Der Midcap Index deckt Meme.Coins mit Marktkapitalisierungen zwischen 50 und 250 Millionen US-Dollar ab und zielt auf Trader, die von Kursschwankungen profitieren möchten. Der Frenzy Index hingegen richtet sich an erfahrene Anleger, die extreme Risiken in Kauf nehmen, um hohe Gewinne zu erzielen.

Die Tokenomics von MEMEX fördern das Wachstum des Projekts durch eine strategische Verteilung der Token. Während 15 Prozent für den Presale reserviert sind, fließen 20 Prozent ins Marketing und 25 Prozent in Staking-Belohnungen. Weitere 20 Prozent stärken Community-Initiativen, und die verbleibenden 20 Prozent dienen der Treasury sowie Governance. Ein zentraler Aspekt ist also die dezentrale Governance, die Token-Inhabern erlaubt, aktiv über die Entwicklung des Projekts zu entscheiden. Entscheidungen wie die Aufnahme neuer Coins oder Änderungen in den Indizes werden von der Community gesteuert.

MEMEX bietet Anlegern im Presale die Chance, frühzeitig zu investieren und von einer vierstelligen Staking-Rendite zu profitieren. Bereits morgen wird der Preis wieder angehoben - wer in Meme Index investieren möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen MEMEX.

