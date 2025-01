Der Optimismus an den Börsen ist groß, wegen der überall steigenden Kurse. Doch trotz der Euphorie sollten Anleger jetzt dringend diese Denkfehler vermeiden, weil das im schlimmsten Fall eine Menge Geld kosten kann. Die Börsen sind im Jahr 2024 und auch bereits davor enorm gut gelaufen. Das verleitet Anleger zu einer ganzen Menge Optimismus, was die weitere Entwicklung des Aktienmarktes angeht. Auch scheint für viele Experten klar, wie es in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...