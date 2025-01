Nachdem der DAX in der vergangenen Handelswoche die 20.000-Punkte-Marke nicht nachhaltig überwunden hat, dürfte sich der Zickzackkurs in der neuen Woche fortsetzen. Mit der Rückkehr eines Großteils der professionellen Investoren nach den Feiertagen ist zudem mit einem spürbaren Anstieg des Handelsvolumens zu rechnen. Der Wochenausblick zeigt, welche Ereignisse jetzt in den Fokus rücken.Am 20. Januar übernimmt Donald Trump erneut die US-Regierung. Bereits in seiner ersten Amtszeit verfolgte der designierte ...

