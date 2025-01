Die OTRS AG, bekannt für ihre Help Desk und IT Service Management Software, verzeichnet zum Jahresanfang 2025 eine beachtenswerte Marktentwicklung. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 17,30 EUR, was einem Monatsplus von 2,40 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,2 Millionen Euro positioniert sich das Unternehmen weiterhin als etablierter Player im Softwaresektor. Der Kurs liegt dabei 78,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 9,83 Prozent besteht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein differenziertes Bild: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,69, während das für 2025 prognostizierte KGV bei -122,14 steht. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt -0,63 EUR, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -27,37 führt.

