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WKN: A40PMQ | ISIN: CA58471K2020 | Ticker-Symbol: N460
Frankfurt
30.06.25 | 09:15
2,240 Euro
-14,50 % -0,380
Branche
Pharma
Aktienmarkt
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