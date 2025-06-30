The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2025
ISIN Name
CA58471K2020 MEDICUS PHARMA LTD.
DE000HLB5782 LB.HESS.THR.CARRARA07G/24
DE000HLB5790 LB.HESS.THR.CARRARA07H/24
DE000A383U17 SAARLAND LSA R.3 25/25
XS1849550592 AIB GROUP 18/25 MTN
XS2022093434 OMV 19/25 MTN
US382550BF73 GOODYEAR TIRE RUBBER 2026
DE000A2GSB86 PARAGON IHS 17/27
DE000A2LQ5M4 HOCHTIEF AG MTN 18/25
USG4863AAN84 I.GAME TECH. 21/26 REGS
XS1850289171 BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN
US174610AJ46 CITIZENS FIN.GRP 15/25
XS2445185916 AXIAN TELEC. 22/27 REGS
LU0350138573 DEKA-EM BOND TF INVESTMENT
DE000A0S9R37 OTRS AG IA O.N.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2025
ISIN Name
CA58471K2020 MEDICUS PHARMA LTD.
DE000HLB5782 LB.HESS.THR.CARRARA07G/24
DE000HLB5790 LB.HESS.THR.CARRARA07H/24
DE000A383U17 SAARLAND LSA R.3 25/25
XS1849550592 AIB GROUP 18/25 MTN
XS2022093434 OMV 19/25 MTN
US382550BF73 GOODYEAR TIRE RUBBER 2026
DE000A2GSB86 PARAGON IHS 17/27
DE000A2LQ5M4 HOCHTIEF AG MTN 18/25
USG4863AAN84 I.GAME TECH. 21/26 REGS
XS1850289171 BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN
US174610AJ46 CITIZENS FIN.GRP 15/25
XS2445185916 AXIAN TELEC. 22/27 REGS
LU0350138573 DEKA-EM BOND TF INVESTMENT
DE000A0S9R37 OTRS AG IA O.N.
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