The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2025ISIN NameCA58471K2020 MEDICUS PHARMA LTD.DE000HLB5782 LB.HESS.THR.CARRARA07G/24DE000HLB5790 LB.HESS.THR.CARRARA07H/24DE000A383U17 SAARLAND LSA R.3 25/25XS1849550592 AIB GROUP 18/25 MTNXS2022093434 OMV 19/25 MTNUS382550BF73 GOODYEAR TIRE RUBBER 2026DE000A2GSB86 PARAGON IHS 17/27DE000A2LQ5M4 HOCHTIEF AG MTN 18/25USG4863AAN84 I.GAME TECH. 21/26 REGSXS1850289171 BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTNUS174610AJ46 CITIZENS FIN.GRP 15/25XS2445185916 AXIAN TELEC. 22/27 REGSLU0350138573 DEKA-EM BOND TF INVESTMENTDE000A0S9R37 OTRS AG IA O.N.