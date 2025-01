Trotz der Outperformance der USA in den vergangenen Jahren und der hohen Bewertung sollten sich Anleger laut den Analysten der UBS jetzt nicht diese 25 Top-Aktien aus den Vereinigten Staaten entgehen lassen: Die USA haben 2024 erneut den globalen Aktienmarkt geschlagen. So legte der S&P500 +33,6% in den vergangenen zwölf Monaten zu, der MSCI World lediglich um +27,6%. Damit vergrößerte sich übrigens der Anteil der amerikanischen Aktien am Weltindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...