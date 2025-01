Anzeige / Werbung

Verizon Aktie: Dividendenstar oder Wachstumsbremse? Chancen und Risiken im Jahr 2025.

Verizon Communications ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen aus den USA mit Hauptsitz in New York City. Es entstand im Jahr 2000 durch die Fusion von Bell Atlantic, einem regionalen Anbieter des ehemaligen AT&T-Bell-Systems, und GTE (General Telephone & Electronics Corporation). Damit wurde der Erfolgsweg eines der größten unabhängigen Telekommunikationsanbieter in den USA besiegelt und auch die Aufnahme in den Dow Jones. Denn diese Fusion schuf ein Unternehmen mit nationaler Reichweite und legte den Grundstein für Verizons Rolle als einer der größten Akteure im globalen Telekommunikationssektor, der auch in Deutschland eine hohe Bedeutung hat.

Verizons Geschäftsentwicklung ist geprägt von einer kontinuierlichen Anpassung an technologische Trends und einer Diversifikation seiner Angebote, was das Unternehmen zu einem der einflussreichsten Akteure der Branche gemacht hat. Auch KI spielt eine Rolle, sodass wir beim Thema Effizienz weitere Fortschritte erwarten dürfen. Die Margen sollen tendenziell steigen, was beim aktuellen Aktienkurs dann einen weiteren Rücklauf in der Unternehmensbewertung zur Folge hat. Genau dies schauen wir uns im Video näher an und analysieren die aktuelle Chart-Situation gern wieder im Freestoxx-Tool.

