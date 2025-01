Dogecoin: 10x in einem Monat - behält der Experte Recht?

Der digitale Währungsmarkt startet trotz heutigem Rücksetzer freundlich in das neue Jahr. Dogecoin kann hier in einer Woche um rund 17,5 Prozent steigen und damit deutlich stärker als die Marktbreite. Lediglich Cardano entwickelte sich in der Top 100 des Markts besser. Im laufenden Jahr konnte DOGE schon nach rund fünf Tagen über 20 Prozent an Wert gewinnen. Aktuell verharrt der Kurs bei 0,38 US-Dollar, die Bewertung liegt bei 56 Milliarden US-Dollar.

Dennoch könnte Dogecoin noch massiv Kurspotenzial haben. Experten halten 10x Renditen in einem Monat für möglich. Doch was steckt hinter dieser Prognose?

Krypto Analyse: Experte wettet auf 10x bei DOGE

In den vergangenen beiden Bullenmärkten konnte Dogecoin nach dem Analysten Ali Martinez innerhalb von nur 27 bis 42 Tagen jeweils um mehr als 1000 Prozent zulegen. Dieses Muster wiederholte sich in kurzen, intensiven Phasen mit hoher Dynamik und breiter Aufmerksamkeit im Markt. Die enormen Kursanstiege waren vor allem von Hype, starken Communitys und spekulativen Investoren getrieben. Diese historische Entwicklung weckt nun jedoch die Erwartungen, dass sich auch im nächsten Bullenzyklus 2025 ähnliche Chancen bieten könnten. Ein erneutes 10x in nur einem Monat erscheint nicht ausgeschlossen, insbesondere wenn Memecoins erneut von spekulativer Euphorie erfasst werden.

Natürlich bedarf die hohe Bewertung Berücksichtigung - denn mittlerweile braucht es eben deutlich mehr Kapital, um Dogecoin zu verzehnfachen als dies in den vergangenen Zyklen der Fall war.

Eine bullische DOGE Prognose veröffentlichte auch der folgende Trader. Die Analyse des technischen Analysten zeigt, dass Dogecoin in kurzer Zeit um 50 Prozent gestiegen ist, angetrieben durch starke Kaufaktivität und Hype in den sozialen Medien. Besonders die erneuten Spekulationen über Elon Musks potenziellen Einfluss haben den Kurs nach oben getrieben. Mit einer starken Unterstützung bei 0,30 US-Dollar und ambitionierten Kurszielen zwischen 0,50 und 1,00 US-Dollar scheint weiteres Wachstum möglich. Sollte das Momentum anhalten und die Marktstimmung positiv bleiben, könnten kurzfristig neue Höchststände erreicht werden. Zwar sind keine 10x Renditen indiziert, doch bei der psychologischen Kursmarke von 1 US-Dollar würde sich DOGE eben fast verdreifachen.

Dogecoin Alternative: Meme Index vor 2 Mio. $ - was steckt dahinter?

Während der Dogecoin der wertvollste Meme-Coin ist und hier als Basis-Investment fungiert, setzen Anleger mitunter auf kleinere Projekte mit höherer Upside. Einen neuen Ansatz im Marktsegment der Meme-Coins verfolgt Meme Index (MEMEX).

Denn das Krypto-Projekt Meme Index hat in kürzester Zeit eine Summe von fast 2 Millionen US-Dollar während seines Presales gesammelt - Tendenz schnell steigend. Dabei steht das Konzept des passiven Investierens in Meme-Coins im Vordergrund. Meme-Coins, oft von starken Communitys getragen, sind hochvolatil und zugleich chancenreich. Für 2025 prognostizieren Analysten einen möglichen Superzyklus, der die Beliebtheit von Meme-Coins weiter steigern könnte. Doch wie kann man risikoavers in Meme-Coins investieren und von einer Rallye profitieren?

Meme Index verfolgt einen neuartigen Ansatz: die strukturierte Diversifikation durch vier spezielle Indizes. Diese decken unterschiedliche Risikoprofile ab und bieten Investoren die Möglichkeit, entsprechend ihrer Präferenzen zu handeln. Dabei reichen die Optionen von konservativen Anlagen bis hin zu hochspekulativen Investments. Die Teilnahme ist ausschließlich MEMEX-Haltern vorbehalten.

Die vier Indizes des Projekts umfassen verschiedene Marktsegmente. Der Meme Titan Index konzentriert sich auf führende Meme-Coins mit stabiler Marktkapitalisierung. Im Gegensatz dazu bietet der Meme Moonshot Index Zugang zu neuen, wachstumsstarken Coins, die Potenzial für zukünftige Top-Positionen haben. Der Meme Midcap Index adressiert Investoren mit höherer Risikobereitschaft, da er volatile Coins mittlerer Marktkapitalisierung bündelt. Der Meme Frenzy Index schließlich ist für erfahrene Trader konzipiert, die in hochspekulative Assets investieren möchten.

Von Bedeutung für den Erfolg von Meme Index sind die umfassend durchdachten Tokenomics. Mit 15 Prozent der Token im Presale, weiteren 20 Prozent für Marketing und einer großzügigen Zuweisung von 25 Prozent für Staking-Belohnungen wird die Community aktiv eingebunden. Die Governance-Struktur von MEMEX ermöglicht es den Token-Inhabern, durch Abstimmungen die zukünftige Ausrichtung des Projekts mitzugestalten, einschließlich der Auswahl neuer Coins für die Indizes.

Wer diese Idee spannend findet, kann jetzt noch am Presale teilnehmen. Bereits morgen steigt der Preis für MEMEX Token das nächste Mal - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen MEMEX tauschen.

