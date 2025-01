Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, hat heute mehrere neue Produkte in den Bereichen mobile Stromversorgung, Audio und Future Ventures vorgestellt. Damit beweist die Firma, dass sie für hervorragende Konstruktion, Qualität und eine verantwortungsvolle Herstellung ihrer Produkte steht. Belkin präsentiert seine neu angekündigten Produkte auf der CES Unveiled Las Vegas dem offiziellen Medien-Event der CES 2025.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250105713743/de/

Belkin stellt auf der CES 2025 neue Audiokonzepte, Content-Creator-Tools und Premium-Lösungen zum Laden vor, die zu bis zu 90 aus recycelten Materialien hergestellt werden (Photo: Business Wire)

Mit bis zu 90 recycelten Materialien nachhaltiger hergestellt

Zwei Jahre nachdem Belkin seine Umstellung auf die Verwendung von 72-75 Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR) in seinen Produkten eingeführt hat, werden bereits 359 Produkte auf diese Weise hergestellt und 432 Tonnen neuer Kunststoff wurden durch PCR-Materialien ersetzt.

Dieses Jahr wird die Produktion der Gehäuse einiger von Belkins beliebtesten Ladegeräten und Kabeln auf Material aus 85-90 PCR umgestellt, was in Einklang mit dem Engagement der Firma steht, Möglichkeiten zu finden, Produkte verantwortungsvoller herzustellen. Das neue Zubehör wird entsprechend dem Global Recycling Standard (GRS) zertifiziert und in plastikfreier Verpackung geliefert werden. Diese Initiative dürfte nach Schätzungen zu einer Senkung der CO2-eq-Emissionen für diese Produktmaterialien um bis zu 84,8 führen.

Folgende Produkte werden ab dem 2. Quartal 2025 als erste mit 85-90 PCR geliefert werden und weitere Produkte werden im Laufe des Jahres 2025 folgen:

45-W-USB-C-Ladegerät mit zwei Anschlüssen

65-W-USB-C-Ladegerät mit zwei Anschlüssen

70-W-GaN-Ladegerät mit austauschbaren Steckern

100-W-GaN-Ladegerät mit austauschbaren Steckern

Kabelloses 15-W-Ladegerät mit Qi2

Ladekabel

Tägliches Laden mit erstklassigen Features verbessern

BoostCharge Pro kabelloses magnetisches Ladepad (15 W)

Das BoostCharge Pro Ladepad ist die neueste Ergänzung der wachsenden Qi2-Ladegerätekollektion und ermöglicht mit bis zu 15 W schnelles kabelloses Laden sowie eine exakte Ausrichtung und Befestigung von Handys mit Magneten. Es zeichnet sich zudem durch einen ausklappbaren integrierten Ständer und ein USB-C-Kabel aus, das mit 2 Metern besonders lang ist. Dieses Produkt, das mit recyceltem Kunststoff hergestellt wird, wird in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein. Das tragbare Ladepad wird Teil von Belkins Kollektion Qi2-zertifizierer Ladegeräte, die mit durchdachter Technik nachhaltig konstruiert werden und Konsumenten hochwertige Lösungen zum schnellen Laden und optimalen Nutzen ihrer neuesten Geräte bieten.

Verfügbarkeit:

April 2025

21,99 EUR (ohne Netzteil) 32,99 EUR (mit Netzteil)

BoostCharge kompaktes USB-C-Ladegerät

Diese kleine aber leistungsstarke Lösung zum Laden kann Smartphones, Tablets, Gaming-Handhelds, Chromebooks und Laptops schnell mit USB-C-Power Delivery aufladen. Das Ladegerät ist kompakt und verfügt über einklappbare Kontaktstifte*, sodass es sich überall leicht verstauen lässt zu Hause oder unterwegs. Das Produkt ist aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Erhältlich mit 45 W (35 x 35 x 39,5 mm) und 65 W (42,2 x 42,2 x 42,4 mm).

Verfügbarkeit:

März 2025

29,99 EUR (45 W) 34,99 EUR (65 W)

BoostCharge Powerbank 20K mit integriertem Kabel

Diese leistungsstarke 20K-Powerbank lädt Geräte im Nu auf. Sie eignet sich zum Schnellladen von Handys, Tablets und anderen PD-fähigen Geräten mit Power Delivery (PD) und einer Leistung von 30 W. Ein iPhone 16 Pro lässt sich in 25 Minuten von 0 auf 50 laden**. Dank einer Kapazität von 20.000 mAh kann ein Gerät bis zu dreimal vollständig aufgeladen werden*** und die Akkulaufzeit kann um 87 Stunden verlängert werden. Das integrierte USB-C-Kabel ermöglicht unterwegs bequemes und schnelles Laden. An den zusätzlichen Anschlüssen (USB-C und USB-A) lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen****. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Rosa; hergestellt aus recyceltem Kunststoff.

Verfügbarkeit:

Mai 2025

44,99 EUR

Ein neues Hörerlebnis mit SoundForm Audio

SoundForm Anywhere

Dieser halboffene Open-Ear-Kopfhörer hat eine raffinierte flache Form und bietet den ganzen Tag Komfort. Auch beim Sport oder im Liegen bleibt er sicher an Ort und Stelle sitzen. SoundForm Anywhere ermöglicht eine beachtliche Akkulaufzeit von insgesamt 27 Stunden (bis zu 7 Stunden nach vollständigem Aufladen und zusätzliche 20 Stunden über das Case). ENC-Mikrofone in jedem Ohrhörer reduzieren aktiv Hintergrundgeräusche und sorgen so für klare Gespräche. Der Kopfhörer ist gemäß der Schutzart IPX4 schweiß- und spritzwassergeschützt und lässt sich nach 10-minütigem Aufladen über die USB-C-Schnellladefunktion 90 Minuten zur Wiedergabe nutzen. Er wird mit einem kompakten Case mit Clip geliefert, sodass er sich leicht an einem Schlüsselring befestigen oder in eine Münztasche stecken lässt.

Verfügbarkeit:

Quartal 2 2025

Preis noch nicht bekannt

SoundForm Isolate

SoundForm Isolate ist der erste Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancellation (ANC) von Belkin. Er wurde für moderne Leute entwickelt, die Wert auf Stil legen, und bietet Hybrid ANC zu einem erschwinglichen Preis. Isolate lässt sich einklappen und ist sehr bequem, da die CloudCushion-Hörmuscheln sehr weich sind, und ein integrierter Track mit Meeresrauschen zur Entspannung blendet Hintergrundgeräusche aus. Der Kopfhörer zeichnet sich außerdem durch eine Akkulaufzeit von 60 Stunden (40 Stunden, wenn ANC aktiviert ist), 3 Hörmodi (Standard, Active Noise Cancellation, Hearthru) und Bluetooth 5.4 mit Multipoint-Verbindung aus, sodass bequem zwischen Geräten umgeschaltet werden kann. Die Touch-Bedienelemente sind intuitiv und hochwertige 40-mm-Treiber sind integriert. All das ist mit recycelten Materialien in einem kompakten, stylischen Design hergestellt. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Ladekabel und ein 3,5-mm-Audioklinkenkabel enthalten. Erhältlich in Sandfarben und Schwarz.

Verfügbarkeit:

Jetzt auf belkin.com und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt zu bestellen

59,99 EUR

Neue Tools zum einfachen Produzieren von Content

Stage Creator-Set

Das Belkin Creator-Set ist ein umfassendes Set mit Tools, das auf angehende Creatoren abgestimmt ist. Diese Komplettlösung besteht aus einem robusten Stativ mit einer Länge von 1,7 m, einem magnetischen Handy-Halter, dessen Ausrichtung sich anpassen lässt, und einem Set Mikrofone, die sich anklippen lassen und eine Übertragungsreichweite von 100 m sowie einen Betrieb von 5,5 Stunden nach dem Aufladen ermöglichen. Außerdem wird ein 15-cm-USB-C-Kabel mitgeliefert, sodass ein professionelles Set für Audio- und Videoaufnahmen bereitgestellt wird. Das kompakte, leichte Design eignet sich zum bequemen Transport, sodass das Set überall zum Einsatz kommen kann, wo die User gerade inspiriert werden. Dieses Set bietet alles, was für freihändige Aufzeichnungen erforderlich ist und lässt sich mit dem Auto-Tracking-Ständer Pro nutzen, der die Aufzeichnung von Bewegungen in einem Winkel von 360 Grad (horizontal) und 90 Grad (vertikal) ermöglicht ganz ohne Kamerateam.

Verfügbarkeit:

Mai 2025

Preis noch nicht bekannt

Stage PowerGrip

PowerGrip kombiniert die Funktionalität einer leistungsstarken Powerbank mit einem praktischen ergonomischen Handy-Halter, sodass Konsumenten unterwegs eine noch bequemere Stromversorgung zur Verfügung steht. Powergrip wurde auf Creatoren, Reisende und Multitasker abgestimmt und zeichnet sich durch eine Akkukapazität von 10.000 mAh, magnetisches kabelloses Laden mit 7,5 W, USB-C-Ausgänge und ein einziehbares USB-C-Ladekabel sowie ein LED-Display, das den Akkustand anzeigt, aus. Die erhältlichen Farben passen zur Ästhetik kreativer User: Puderblau, Sandfarben und Pfefferschwarz.

Verfügbarkeit:

Mai 2025

Preis noch nicht bekannt

Belkins Nachhaltigkeit

Belkin hat immer noch das Ziel, 2025 100 CO2-Neutralität in seinen Büros und bei seinen Betriebsabläufen zu erreichen (Scope 1 und 2) und strebt danach, 2030 in Bezug auf Emissionen im ganzen Unternehmen, auch auf Produktniveau (Scope 3), CO2-neutral zu sein.

Medienkit kann HIER heruntergeladen werden.

* Nur bei US-Stecker

** Daten basieren auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse sind abhängig von unterschiedlichen Faktoren.

*** Daten basieren auf internen Tests. Diese Powerbank lädt ein iPhone 16 Pro in 25 Minuten 3,25-mal von 0 auf 50 auf. Die tatsächlichen Ergebnisse sind abhängig von unterschiedlichen Faktoren wie etwa dem Alter des Geräts und der jeweiligen Gebrauchsumgebung einzelner User.

**** Gesamtleistung: maximal. 30 W, USB-C-Anschluss/Kabeleingang: maximal. 30 W; USB-C-Anschluss/Kabelausgang (1 Anschluss): maximal. 30 W, PPS-Unterstützung; USB-A-Ausgang (1 Anschluss): maximal 18 W

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250105713743/de/

Contacts:

Bei Fragen an unsere Pressestelle kontaktieren Sie bitte:

Jen Wei

VP of Global Communications und Corporate Development

Comms@belkin.com