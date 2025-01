Weder Base noch Solana: Das ist die schnellste Blockchain

Viele sehen Solana als die schnellste Blockchain, da sie eine höhere Transaktionsgeschwindigkeit als Ethereum bietet. Hier positionierte sich Solana schon bei der Gründung als Ethereum-Killer, schneller und besser. Jedoch hat Base, eine Layer-2-Lösung, die speziell zur Skalierung von Ethereum entwickelt wurde, in letzter Zeit erhebliches Wachstum verzeichnet. Liegt dies an der höheren Geschwindigkeit?

Ist also Base oder doch Solana die schnellste Blockchain? Weder noch! Das Rennen gewinnt aktuell ein anderes Ökosystem, so der folgende Analyst.

Geschwindigkeit im Vergleich: Diese Layer-1 Blockchain gewinnt

Die Metrik TPS steht für "Transactions per Second" und misst die Anzahl der Transaktionen, die ein Blockchain-Netzwerk pro Sekunde verarbeiten kann. Diese Metrik ist für Krypto-Analysen entscheidend, da sie die Skalierbarkeit und Effizienz eines Netzwerks widerspiegelt. Ein höherer TPS bedeutet, dass das Netzwerk schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht. Daher ist TPS ein Schlüsselindikator für das Potenzial einer Blockchain.

Coinbase zeigt nun im Frontend die verschiedenen Geschwindigkeiten für Transaktionen an, damit Kunden entscheiden können, welche Blockchain sie nutzen. Dabei schnitt die Sui Blockchain am besten ab und wird vom folgenden Analysten als die derzeit schnellste Blockchain eingestuft. Laut Coinbase benötigt eine Transaktion auf der Sui Blockchain durchschnittlich nur 12 Sekunden, was deutlich schneller ist als bei den Konkurrenten. Base, die Layer-2-Lösung von Coinbase, erreichte im Test eine Zeit von 16 Sekunden pro Transaktion, während Solana mit 32 Sekunden etwas langsamer war. Alle drei Blockchains zählen jedoch zu den schnellsten Blockchains am Markt, zugleich gibt es immer wieder schnellere Chains. Doch von den führenden Projekten macht aktuell Sui das Rennen.

Dennoch ist dieser Vergleich natürlich nicht repräsentativ für alle Anwendungsfälle, da die tatsächliche Geschwindigkeit je nach Netzwerklast und spezifischen Bedingungen variieren kann. Besonders in Bereichen wie DeFi und Gaming, in denen Schnelligkeit entscheidend ist, könnte Sui dadurch Vorteile bieten. Genau hierauf konzentriert sich Sui als L1 eben auch.

Krypto-Tipp: Solaxy skaliert Solana - erste Layer-2 startet

Layer-2-Technologien sollen Blockchains leistungsfähiger machen, indem sie deren Skalierbarkeit erhöhen. Höhere Transaktionsgeschwindigkeit ist nämlich entscheidend für die Massenadoption, da Verzögerungen und hohe Gebühren Nutzer abschrecken. Mit Layer-2-Lösungen lassen sich mehr Transaktionen schneller abwickeln, ohne das Hauptnetzwerk zu überlasten. Für ein globales Ökosystem ist Skalierung essenziell, um Milliarden von Nutzern zu bedienen und Blockchain-Technologie massentauglich zu machen.

Solaxy ist nun ein innovatives Projekt und stellt nach eigener Aussage die erste Layer-2-Lösung speziell für das Solana-Ökosystem vor. Das Projekt, das bereits über acht Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt hat, möchte ergo die Skalierbarkeit von Solana verbessern und Herausforderungen durch Netzwerküberlastungen minimieren. In den letzten Jahren haben Layer-2-Technologien insbesondere für Ethereum an Bedeutung gewonnen, da sie entscheidende Probleme wie hohe Transaktionskosten und begrenzte Skalierungskapazitäten adressieren. Solaxy verfolgt nun einen ähnlichen Ansatz bei Solana. Trotz der hohen Geschwindigkeit und Leistung von Solana stößt auch diese Blockchain bei einer wachsenden Nutzerbasis auf Belastungsprobleme, insbesondere durch Bots und eine Vielzahl neuer Token-Listings.

Zum Solaxy Presale

Solaxy möchte nun die besten Eigenschaften der Solana- und Ethereum-Blockchains in einem hybriden System vereinen. Solana ist bekannt für seine Effizienz bei Anwendungen, während Ethereum durch seine Liquidität und Sicherheit überzeugt. Solaxy ermöglicht es, Transaktionsdaten parallel auf Ethereum zu speichern, was die Sicherheit erhöht. Dies erlaubt es den Entwicklern, Anwendungen zu entwickeln, die auf mehreren Chains gleichzeitig arbeiten. Mit einer speziell entwickelten Bridge wird der nahtlose Austausch von Vermögenswerten zwischen Solana und Ethereum unterstützt.

Interessenten haben aktuell noch die Möglichkeit, SOLX im Rahmen des Presales zu erwerben. Die Token können direkt auf der Solaxy-Website mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte gekauft werden. Zudem bietet Solaxy eine Staking-Rendite von über 400 Prozent. Da bereits in 48 Stunden der Preis steigt, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

Zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.