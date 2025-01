Der Rubel rollt weiter abwärts. Weniger als 1 Cent (sowohl in Euro als auch in Dollar) kostete die russische Währung zuletzt. Daran änderte auch eine Gegenbewegung am vergangenen Freitag nichts. Kreml-Boss Wladimir Putin hat unterdessen einmal mehr Durchhalteparolen ausgegeben. "Wir sind zuversichtlich, dass alles gut wird", sagte Putin in seiner Neujahrsansprache.Putin hatte bereits vor einigen Wochen verkündet, es bestehe "kein Grund zur Panik". Eine Aussage, die gerade bei autoritären Regimen ...

