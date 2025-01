Krypto-Experte warnt: "Sollten wir uns Sorgen um Bitcoin machen?"

Eigentlich sieht die Situation im Bitcoin ($BTC) nicht schlecht aus. Im Grunde ist die größte und älteste Kryptowährung eher freundlich in das neue Jahr gestartet. Doch richtigen Aufwärtsdruck, wie ihn der Kryptomarkt jetzt brauchen würde, um endlich aus der Korrektur auszubrechen, kann der Bitcoin offenbar auch nicht entwickeln. Und langsam aber sicher wird die Situation in der größten und ältesten Kryptowährung prekär. Denn wie der erfahrene Experte Crypto Rover heute auf X (ehemals Twitter) demonstriert, verkaufen derzeit viele Langzeitinvestoren ihre Coins. Sollten wir uns jetzt etwa Sorgen um den Bitcoin machen?

WARNING: LONG TERM HOLDERS ARE AGGRESSIVELY SELLING BITCOIN.



Should we be worried? pic.twitter.com/qNM7U71z7e - Crypto Rover (@rovercrc) January 5, 2025

Beginnt hier eine größere Korrektur?

Die Nachricht, dass Langzeitinvestoren ihre Bitcoins verkaufen, kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn derzeit steht der Bitcoin an der Kippe. Bricht er nach oben aus, könnte der nächste Bull Run starten. Bricht er nach unten, könnte eine größere Korrektur starten.

Bedenklich ist dabei, dass auch die Bitcoin-Spot-ETFs in den letzten beiden Wochen eine eher schwierige Phase hatten, nachdem sie vorher hervorragend gelaufen waren. Der iShares Bitcoin Trust ($IBIT), also der größte börsengehandelte Fonds auf den Bitcoin, musste am 2. Januar sogar die höchsten Abflüsse seit seiner Auflage verkraften.

(Der iShares Bitcoin Trust musste mit 332,6 Mio. US-Dollar am 2. Januar seine bislang größten Abflüsse verkraften - Quelle: farside.co.uk)

Doch nicht nur die Situation um die Abflüsse von den Bitcoin-Spot-ETFs und die Verkäufe der Langzeitinvestoren sind prekär. Auch die Chartsituation lässt nichts Gutes vermuten. Denn es sieht so aus, als würde der Bitcoin gerade eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden, was sehr gefährlich werden könnte!

(Bitcoin zeigt derzeit im Chart sehr deutlich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation - Quelle: Tradingview.com)

Noch ist die Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Bitcoin nicht ausgeprägt. Volle Ausprägung erhält sie erst, falls der Bitcoin auf der Unterseite durch die sogenannte Nackenlinie bricht. Wenn das passieren sollte, liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse bei etwa 90 Prozent.

Doch gerade die Verkäufe der Langzeitinvestoren könnten dabei Druck auf der Verkäuferseite ausüben. In dem Falle könnte der Bitcoin bi auf 75.000 US-Dollar fallen. Allerdings wäre genau dieses Level eine gute Einstiegsgelegenheit für alle, die die vergangene Rallye verpasst haben. Auch Michael Saylor möchte weitere Milliarden in Bitcoin investieren. Er macht sich scheinbar keine Sorgen.

