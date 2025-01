MicroStrategy hat letzten Monat fast 60.000 Bitcoins gekauft! Wie viele werden es im Januar?

Außer Satoshi Nakamoto, von dem bis heute niemand weiß, wer er wirklich ist, gibt es wohl keinen Namen, der so sehr mit dem Bitcoin in Verbindung steht wie der von Michael Saylor, dem legendären CEO von MicroStrategy. Seit dieser 2020 damit begonnen hat, Bitcoins zu kaufen, werden seine neuen Tranchen immer größer. Im vergangenen Dezember hat er erneut 59.700 $BTC gekauft. Dadurch besitzt MicroStrategy mittlerweile unglaubliche 446.400 Bitcoins im Wert von 43,76 Mrd. US-Dollar. Doch wie viele Bitcoins wird Michael Saylor noch kaufen?

BULLISH: MicroStrategy has bought a total of 59,700 Bitcoin last month.



How many $BTC are they going to buy this month? pic.twitter.com/iXWv6d478P - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 5, 2025

Wann wird der Bitcoin-Kurs für Michael Saylor zu hoch?

Michael Saylor betont immer wieder, dass er in einigen Jahren von einem Bitcoin-Kurs von 13 Mio. US-Dollar pro Coin ausgeht! Zugleich sagt er, dass er auch noch bei einem Kurs von 1 Mio. US-Dollar kaufen würde, was nicht verwundert aufgrund seines hohen Kursziels. Seinen Worten lässt er bisher Taten folgen, denn seine letzten Käufe im Dezember erfolgten alle nahe der wichtigen Kursmarke von 100.000 US-Dollar und manche sogar darüber.

Sein höchster Kauf im Dezember erfolgte sogar bei 106.662 US-Dollar. Den nächsten Bitcoin-Kauf hat Saylor schon wieder angekündigt und wird ihn vermutlich morgen bestätigen. Zumindest hat er 9 Wochen in Folge dieselbe Andeutung gepostet, auf die bisher immer eine Pressemitteilung mit weiteren Bitcoin-Käufen folgte.

(Bei jedem grünen Punkt hat Michael Saylor Bitcoins gekauft - Quelle: Saylortracker.com)

Michael Saylor wird voraussichtlich also munter weiter Bitcoins kaufen. Ganz egal, wo der Kurs gerade steht. Ein Investor wie Saylor würde sich über eine Korrektur natürlich besonders freuen, da er günstig kaufen könnte, doch selbst wenn der Kurs weiter steigt, wird ihn das nicht davon abhalten, seine Bitcoin-Bestände zu vergrößern.

So lange es Unternehmen gibt, die dazu bereit sind, ihm seine Wandelanleihen und Vorzugsaktien abzukaufen, über die er seine Bitcoin-Investments finanziert, wird er weiter investieren. Auch andere Unternehmen kopieren bereits die Erfolgsstrategie von MicroStrategy bereits, wodurch in den nächsten Jahren noch Gelder in Milliardenhöhe in den Kryptomarkt kommen könnten. Das könnte die Kurse vieler Coins stark nach oben treiben. Besonders gute Chancen auf eine Kursexplosion könnte Flockerz ($FLOCK) haben.

Erfahre jetzt mehr über Flockerz.

Was macht Flockerz so einzigartig?

Flockerz wird von vielen Experten und Analysten als "der neue Meme Coin des Volkes" bezeichnet, was daran liegt, dass das Projekt sich so stark auf seine Community fokussiert. Diese umfasst mittlerweile über 32.000 Anleger, die dem Coin auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen. Die $FLOCK-Community wird bei allen wichtigen Entscheidungen des Projekts mit einer Abstimmung einbezogen. Dafür erhalten Investoren sogar über eine innovative Vote to Earn Funktion $FLOCK-Token als Belohnung.

(Flockerz schließt bald sein ICO ab und ist dann auf den Krypto-Börsen handelbar - Quelle: Flockerz.com)

Auch für Anleger, die sich ein passives Einkommen am Kryptomarkt aufbauen wollen, hat Flockerz einiges zu bieten. Denn der Staking-Pool zahlt derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 309 Prozent pro Jahr aus. Diese hohe Rendite kann mit mehr Token im Pool zwar auch ein wenig sinken, dürfte aber noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

Zudem hat Flockerz laut Analysten ein unglaublich hohes Kurspotenzial und nicht wenige gehen davon aus, der Coin könnte Gewinne von x10 nach dem Launch in wenigen Tagen erzielen. Derzeit sind die $FLOCK-Token noch im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits fast 10 Millionen Dollar umgesetzt wurden, sodass die besten Voraussetzungen für eine Kursexplosion beim Launch gegeben wären. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, hat also noch für kurze Zeit die Möglichkeit, im Presales zum günstigen Fixpreis einzusteigen.

Investiere noch heute in Flockerz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.