Las Vegas (ots/PRNewswire) -Heute hat SwitchBot auf der Unveiled, CES 2025, den SwitchBot Multitasking-Haushaltsroboter K20+ Pro vorgestellt, den weltweit ersten Multitasking-Haushaltsroboter. Durch die Kombination von Staubsaugen, Haussicherheit, Luftreinigung und smarter Zustellung in einer innovativen Plattform, die noch mehr Möglichkeiten für den Heimwerker bietet, setzt der K20+ Pro einen neuen Standard für die Haushaltsrobotertechnik und bietet zudem einen großartigen Ausblick auf die Zukunft der Roboteranwendung im Alltag.Das Herzstück des K20+ Pro ist die SwitchBot bahnbrechende FusionPlatform, eine mobile Plattform, die mit ClawLock ausgestattet ist, um eine physische Verbindung mit dem Minisaugroboter herzustellen. Dadurch können verschiedene intelligente Geräte in den K20+ Pro integriert werden, wodurch sich der K20+ Pro nahtlos an eine Vielzahl von Aufgaben im Haushalt anpassen kann. Ob er nun Gegenstände ausliefert, staubsaugt, Haustiere überwacht, die Luft reinigt, für die Haussicherheit sorgt oder sogar smarte Tablets mobilisiert - der K20+ Pro jongliert das Haushaltsmanagement mit Leichtigkeit.Eine Multitasking-Revolution in der HaushaltsrobotertechnikAls technisches Wunderwerk, das die Grenzen dessen erweitert, was Haushaltsroboter leisten können, zeichnet sich der SwitchBot K20+ Pro durch Multitasking bei der Haushaltsführung aus.Der K20+ Pro verfügt über einen Minisaugroboter, eine Basisstation und eine einzigartige anpassbare mobile Plattform. Mit dieser Ausstattung ist er ein vollständig integrierter Haushaltsassistent, der verschiedene Aufgaben in vielen verschiedenen Formen erledigen kann und die Art und Weise verändert, wie Familien mit der Haushaltsführung umgehen.- K20+ Pro: Ein smarter LieferassistentDer K20+ Pro verfügt über eine anpassungsfähige mobile Plattform, die FusionPlatform, die kundenspezifische Nutzlasten und ein Gewicht von bis zu 8 kg unterstützt - von der Auslieferung von Lebensmitteln und Getränken bis zum Transport kleiner Pakete. Familien können sich jetzt auf den Roboter verlassen, um alltägliche Aufgaben zu erledigen, wie z. B. die Auslieferung von Gegenständen an Senioren oder die Verwaltung von Haustierpflegeprodukten.- K20+ Pro-Patrol-Kit: Ein mobiler SicherheitswächterAusgestattet mit der SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 2K/3K bietet das K20+ Pro-Patrol-Kit Echtzeitüberwachung, erweiterte Bewegungserkennung und sofortige Benachrichtigung. Durch die Integration mit der SwitchBot-App können Benutzer ihr Zuhause aus der Ferne überwachen und sicherstellen, dass Haustiere, Kinder und Wertsachen immer sicher sind.- K20+ Pro-Luftreiniger- Kit: Ein mobiler LuftqualitätsretterDas mit dem SwitchBot-Luftreiniger integrierte K20+ Pro-Luftreiniger-Kit mobilisiert und verbessert den Prozess der Luftreinigung zu Hause auf effiziente Weise. Ausgestattet mit einer leistungsstarken Filtertechnologie bewegt sich das K20+ Pro-Luftreiniger-Kit von Raum zu Raum, neutralisiert Allergene, Gerüche und Schadstoffe und sorgt so für saubere Luft in jedem Raum, den es betritt, auch wenn die Benutzer nicht zu Hause sind.- K20+ Pro Combo: Die ultimative 3-in-1-StaubsaugerlösungDer K20+ Pro Combo ist die ultimative 3-in-1-Lösung für das Staubsaugen in allen Räumen. Sein leichtes Design und die vier Reinigungsmodi machen ihn vielseitig einsetzbar, sowohl für die Tiefenreinigung als auch für die schnelle Auffrischung, während die einzigartige TwinFlow-Saugtechnologie eine gründliche Staubaufnahme garantiert und ein effizientes und handfreies Staubsaugen ermöglicht.Darüber hinaus bietet der K20+ Pro noch vielseitigere Kombinationsmöglichkeiten. Benutzer können die K20+ Pro Combo mit der SwitchBot Luftreiniger-Serie für das K20+ Pro Omni Clean Kit kombinieren. Darüber hinaus bietet K20+ Pro sogar einen Ständer, um Smart-Tablets für Benutzer zu mobilisieren. Für das ultimative Erlebnis können Benutzer das SwitchBot K20+ Pro Omni Ultimate Kit mit allen oben genannten Produkten zusammenstellen.FusionPlatform: Ein ultimativer DIY-ErmöglicherDas Herzstück des K20+ Pro, die FusionPlatform, wurde entwickelt, um Heimwerkern endlose Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Sie dient als modulare Grundlage, mit der Benutzer den Roboter für eine Vielzahl innovativer Anwendungen erstellen, anpassen und personalisieren können.Unabhängig davon, ob die Benutzer neue Funktionen hinzufügen oder bestehende Fähigkeiten verbessern möchten, unterstützt die FusionPlatform die nahtlose Integration von maßgeschneiderten Anbauteilen, 3D-gedruckten Komponenten und Geräten von Drittanbietern mit mehreren Stromanschlüssen für Lautsprecher, Autokühlschränke oder sogar UV-Sterilisationslampen.Die FusionPlatform verwandelt den K20+ Pro in eine Leinwand der technischen Kreativität, die den Benutzer dazu einlädt, sich neu vorzustellen, wie Haushaltsroboter auf seine Bedürfnisse zugeschnitten werden können.Entwickelt für smarte NavigationDank der D-ToF-Lidar-Navigation und der Dual-Lasererkennung erstellt der K20+ Pro eine 1:1- Wohnungsnavigationskarte und bietet zentimetergenaue Genauigkeit bei der Hindernissevermeidung und der Navigation in engen Räumen. Er bewegt sich gleichmäßig über alltägliche Hindernisse und gewährleistet eine reibungslose, stabile und zuverlässige Leistung während des gesamten Betriebs.Intelligenter und besser vernetzt lebenDer K20+ Pro arbeitet nahtlos mit dem SwitchBot Ökosystem zusammen und ermöglicht Auto-Routinen, wie z. B. die Luftreinigung beim Betreten eines Raumes. Gleichzeitig kann sich er mit Geräten von Drittanbietern wie Alexa, Google Assistant und Siri verbinden und so die Integration in jedes Smart Home-Ökosystem sicherstellen. Dank seiner Fernbedienungsfunktion eignet er sich für Familien mit Kindern, Senioren und Haustieren, da er sowohl als Hausmeister als auch als vielseitiger Assistent fungiert.SwitchBot K20+ Pro wird bald auf der SwitchBot Website erhältlich sein, wobei mehrere Kit-Optionen zur Auswahl stehen. Mehr erfahren Sie bitte unsere Event-Seite (https://eu.switch-bot.com/pages/events).Weitere Informationen finden Sie auf der SwitchBot Website (https://eu.switch-bot.com/) oder folgen Sie SwitchBot auf Twitter (https://twitter.com/SwitchBot),Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/), undFacebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).