Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Kaffee zählt zu den beliebtesten Getränken hierzulande. Er enthält Koffein und wie das wirkt, berichtet uns Petra Terdenge:Sprecherin: Koffein macht uns wach und kann unsere Konzentration und körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Allerdings sollten wir nicht zu viel Kaffee trinken, sagt Aglaja Adam von der Apotheken Umschau:O-Ton Aglaja Adam 19 sec."Dann wird man zum Beispiel nervös, zittrig oder schlaflos, es kann auch zu Herzrasen und Verdauungsproblemen kommen. Was den Blutdruck angeht, hat sich gezeigt: bei normalem Kaffeekonsum in Maßen kann dieser zwar kurz ansteigen, langfristig hat Kaffee aber wohl keinen Einfluss auf den Blutdruck."Sprecherin: Eine große Tasse Kaffee enthält ungefähr 90 Milligramm Koffein, eine Tasse Espresso etwas weniger. Wie viel Kaffee können wir bedenkenlos trinken?O-Ton Aglaja Adam 23 sec."Mit vier Tassen Filterkaffee am Tag ist man schon fast am empfohlenen Tageslimit von 400 Milligramm Koffein. Wer morgens erst einmal Kaffee braucht, um wach zu werden, der sollte nicht mehr als zwei Tassen trinken. Denn die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfiehlt: nicht mehr als 200 Milligramm Koffein auf einmal zu sich nehmen."Sprecherin: Schwangere sollten am besten auf Kaffee verzichten oder höchstens die Hälfte der empfohlenen Menge trinken. Übrigens, auch Tee kann Koffein enthalten:O-Ton Aglaja Adam 18 sec."Es gibt ja sehr viele Teesorten. Grüner und schwarzer Tee beispielsweise enthalten Koffein, grüner etwas weniger als der schwarze, der fast mit Kaffee mithalten kann. Allerdings wird das Koffein langsamer vom Körper aufgenommen als beim Kaffee, weil es an Gerbstoffe gebunden ist."Abmoderation: Ganz ohne Koffein kommen Tees mit Ingwer oder Pfefferminze aus, schreibt die Apotheken Umschau. Auch ohne Koffein wird ihnen ein belebender Effekt nachgesagt, dies könnte an den enthaltenen ätherischen Ölen liegen, ist aber wissenschaftlich noch nicht belegt.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deUnternehmenskommunikationOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5943015