DJ MÄRKTE ASIEN/Schwacher Jahresauftakt in Tokio - Kospi stark erholt

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Insgesamt dominiere vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag Zurückhaltung, berichteten Händler. An den einzelnen Märkten der Region bestimmten aber zunächst heimische Konjunkturdaten die Richtung.

In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index am ersten Handelstag nach der Feiertagspause zum Jahreswechsel um 1,5 Prozent abwärts auf 39.307 Punkte. Belastend wirke die Erwartung, dass die Bank of Japan demnächst die Zinsen anheben werde, hieß es. Nippon Steel verloren 3,9 Prozent, nachdem US-Präsident Biden die Übernahme von US Steel aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt hatte. Automobilwerte würden von der Aussicht auf steigende Kreditkosten und rückläufigen Absatzzahlen belastet, hieß es. Toyota fielen um 4,3 Prozent, Nissan Motor um 1 Prozent und Mitsubishi Motors um 4,3 Prozent.

Etwas leichter zeigten sich die chinesischen Börsen. Der Composite-Index sank in Schanghai um 0,1 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im Späthandel 0,5 Prozent im Minus. Dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China ebenso wie zuvor bereits der staatliche Index im Dezember weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen ist, gab den chinesischen Aktienmärkten keine Impulse. Dazu hieß es, dass die Aufträge aus dem Ausland dessen ungeachtet zurückgegangen seien. Außerdem habe die Unsicherheit bezüglich weiterer Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung die Anleger zurückhaltend agieren lassen. Der Kurs des Autobauers XPeng stieg in Hongkong um 3 Prozent. Hier beflügelte die Nachricht, dass XPeng zusammen mit Volkswagen eines der größten Schnellladenetze für Elektrofahrzeuge in China aufbauen will.

In Seoul legte der Kospi um 1,9 Prozent zu, angeführt vom Chipsektor. Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung auf die heftigen Verluste in Reaktion auf die innenpolitischen Turbulenzen in Südkorea in den vergangenen Wochen. Anleger setzten jedoch auch auf gute Nachrichten von der Computermesse CES in Las Vegas, die diese Woche beginnt, so Hana Securities.

SK Hynix machten einen Satz von 9,8 Prozent, nachdem Microsoft angekündigt hatte, 80 Milliarden Dollar in den Bau von Datenzentren zu investieren. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics stieg um 2,8 Prozent.

In Taiwan verbesserte sich die schwergewichtete Aktie des Chipkonzerns TSMC um 4,65 Prozent. Der Kurs des Auftragsfertigers Hon Hai Precision Industry (Foxconn) rückte um 1,9 Prozent vor. Das Unternehmen, das eine wichtige Rolle beim Bau von KI-Servern für Technologieunternehmen spielt, hatte für sein viertes Quartal einen Rekordumsatz ausgewiesen. Der taiwanische Leitindex Taiex schloss 2,8 Prozent höher.

Der australische Aktienmarkt schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent. Insignia Financial machten einen Kurssprung von 14,7 Prozent nach einem Übernahmegebot von CC Capital.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.257,40 +0,1% +1,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.307,05 -1,5% 0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.488,64 +1,9% +3,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.206,92 -0,1% -4,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.667,08 -0,5% -1,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.813,57 +0,3% +0,38% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.624,64 -0,3% -0,78% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0312 +0,1% 1,0302 1,0286 -0,4% EUR/JPY 162,51 +0,3% 162,10 161,66 -0,2% EUR/GBP 0,8288 -0,1% 0,8296 0,8292 +0,2% GBP/USD 1,2441 +0,2% 1,2418 1,2406 -0,6% USD/JPY 157,58 +0,1% 157,35 157,17 +0,2% USD/KRW 1.467,69 +0,1% 1.466,65 1.470,24 -0,5% USD/CNY 7,2082 -0,2% 7,2230 7,2115 -0,0% USD/CNH 7,3564 -0,1% 7,3608 7,3479 +2,0% USD/HKD 7,7747 -0,1% 7,7787 7,7781 +0,1% AUD/USD 0,6229 +0,3% 0,6210 0,6215 +0,7% NZD/USD 0,5623 +0,2% 0,5612 0,5605 +0,5% Bitcoin BTC/USD 99.242,90 +0,6% 98.671,20 96.290,90 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,78 73,96 -0,2% -0,18 +2,9% Brent/ICE 76,32 76,51 -0,2% -0,19 +2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.631,49 2.640,23 -0,3% -8,74 +0,3% Silber (Spot) 29,60 29,62 -0,1% -0,02 +2,5% Platin (Spot) 934,53 941,43 -0,7% -6,90 +3,0% Kupfer-Future 4,07 4,07 -0,2% -0,01 +1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2025 02:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.