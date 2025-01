HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Sorgen der Investoren mit Blick auf die Finanzlage deutscher Immobilienunternehmen habe nachgelassen, gleichwohl habe sich im vergangenen Jahr mit Blick auf die Aktienkurse unter dem Strich wenig getan, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Letzteres liege an gestiegenen Zinserwartungen der Anleger. Allerdings hätten die Unternehmen einige Fortschritte beim Schuldenabbau gemacht und die Werte von Immobilien stiegen wieder. Zudem bleibe die Lage auf dem deutschen Markt für Mietwohnungen wohl erst einmal angespannt./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 15:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1ML7J1