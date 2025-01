© Foto: Sina Schuldt/dpa

Xpeng und Volkswagen erweitern ihre Partnerschaft, um ein gemeinsames Schnellladenetz in China aufzubauen und durch co-gebrandete ultraschnelle Ladestationen die Elektromobilität voranzutreiben. Xpeng Motors und Volkswagen haben ihre Partnerschaft erweitert, um eine der größten ultraschnellen Ladeinfrastrukturen in China aufzubauen. Mit mehr als 20.000 Ladepunkten in über 420 Städten planen die beiden Unternehmen, ihre Ladeangebote für Kunden des jeweils anderen zu öffnen und die Elektromobilität in der weltweit größten Fahrzeugmarkt weiter voranzutreiben. Die Absichtserklärung, die die beiden Unternehmen am Montag bekanntgaben, umfasst nicht nur den Austausch bestehender …