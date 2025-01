Baierbrunn (ots) -Typ-2-Diabetes und Übergewicht stehen in enger Verbindung, da die Stoffwechselkrankheit das Abnehmen erschwert. So können Menschen mit Diabetes nicht einfach das Insulin senken oder weglassen: Sie benötigen eine Anleitung unter ärztlicher Aufsicht. "Ernährungsberatung ist das A und O. Man sollte sich von einer Fachkraft begleiten lassen und sich realistische, langfristige Ziele setzen", erklärt Ernährungsmediziner Prof. Dr. Hans Hauner von der TU München, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Kleine Schritte bringen langfristig weiterDie SMART-Methode hilft dabei, machbare Ziele zu setzen: Sie sollten spezifisch (S), messbar (M), akzeptabel (A), realistisch (R) und terminiert (T) sein. Ein Beispiel ist es, jeden Tag eine halbe Stunde zu spazieren gehen, um dauerhaft abzunehmen. Kleine Schritte helfen, motiviert zu bleiben und dranzubleiben, da es zuweilen bis zu zehn Jahre dauern kann, bis sich das neue Gewicht stabilisiert. Selbsthilfegruppen, spezielle Sportangebote und Kochkurse helfen dabei.Weitere Optionen: Von Diäten bis zur AbnehmspritzeAuch eine medizinisch begleitete Formula-Diät kann dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Unter Umständen wird sie sogar ein zweites Mal von der Krankenkasse übernommen. Manche fasten auch zwei Tage pro Woche unter professioneller Begleitung, nehmen an diesen nur 500 bis 800 Kalorien zu sich - und genießen dafür die anderen Tage mehr. Abnehmspritzen können ebenfalls eine Option sein, wobei sie auch Nebenwirkungen und Risiken bergen. Kombiniert mit einer Verhaltenstherapie und Ernährungsberatung kann es für Betroffene ein Anfang sein, um abzunehmen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 1/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5943122