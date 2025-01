Nachdem der DAX zum Start in das neue Börsenjahr noch über die 20.000er-Barriere gestiegen war, ging es am Freitag um 0,6% auf 19.906 zurück. Rückblick: Der deutsche Leitindex - der im abgelaufenen Jahr insgesamt 18,9% zugelegt und den Handel am 30. Dezember bei 19.909 beendet hatte - war am Donnerstag mit einem Ausbruch über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...