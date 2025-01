© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

MicroStrategy strebt eine Kapitalerhöhung von bis zu 2 Milliarden US-Dollar an, um mehr Bitcoin zu erwerben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Aktie kletterte in der Folge zweistellig.Die Kapitalerhöhung wird durch ein oder mehrere öffentliche Zeichnungsangebote für unbefristete Vorzugsaktien erfolgen, die Merkmale wie die Umwandelbarkeit in Stammaktien der Klasse A und die Zahlung von Bardividenden beinhalten können, so MicroStrategy in einer Pressemitteilung. "Die Anzahl der Hinterlegungsaktien, die eine Beteiligung an den angebotenen unbefristeten Vorzugsaktien darstellen, die endgültigen Bedingungen der unbefristeten Vorzugsaktien und der Preis für das Angebot stehen noch …