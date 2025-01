FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Kosmetikkette habe einen starken Jahresschluss hingelegt, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Umsatzwachstum habe das Management weiter an Glaubwürdigkeit gewonnen. Die Absatzregion Deutschland/Österreich/Schweiz/Niederlande habe gut abgeschnitten und die Schwäche in Frankreich und anderen Ländern mehr als ausgeglichen./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BEAU7Y1