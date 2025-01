NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Underperform" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. 2024 sei die positive Korrelation zwischen den Forschungsausgaben von Pharmakonzernen und den Geschäften von Herstellern von Laborausrüstung ein Stück weit zusammengebrochen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Das habe verschiedene Gründe gehabt. Unter dem Strich blickt der Experte nun positiv auf Pharmaausrüster, die stärker auf die Medikamentenproduktion ausgerichtet seien und etwas negativer auf jene, die eher Geräte für die präklinische Pharmaforschung herstellten./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 20:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007165631