Hamburg (ots) -Die DBCFM-Initiative, die in den letzten Monaten verstärkt im Fokus des IO-Advertising-Geschäfts stand, konnte eine weitere große Netzwerkagentur für sich gewinnen!Dentsu Germany, hat das neue IO-Buchungsformat intensiv getestet und erfolgreich mit verschiedenen Vermarktern erprobt.Thorsten Wollesen, Leiter Business Solutions bei Dentsu, erklärt: "Für uns ist es wichtig, alle Vermarkter im Markt auf die neue IO-Buchungskommunikation mitzunehmen, nicht nur die Big Player." Eine nachvollziehbare Haltung, ist das IO- Geschäft doch oft kleinteilig und dezidiert auf die Wünsche des Kunden ausgesteuert.Möglich wird dies durch die DBCFM Service Site, die für Vermarkter kostenfrei zur Verfügung steht. Die Plattform ermöglicht die einfache Bestätigung von Aufträgen mit wenigen Klicks - ganz ohne kostenintensive Schnittstellenentwicklungen. Der Service wird durch die teilnehmenden Mediaagenturen bereitgestellt, die aktuell auch die Kosten tragen.Markus Baum, Sales Director bei ScreenonDemand (SoD), zeigt sich überzeugt: "Wir schätzen den niedrigschwelligen Einstieg in neue Technologien. Mit DBCFM können wir diese entspannt testen und bewerten, bevor wir unser System durch eine Schnittstelle erweitern."Eine Übersicht der teilnehmenden Partner finden Interessierte auf DBCFM-Vermarkter unter www.planbasix.de (https://www.planbasix.de/#/vermarkter?land=DE%2CAT%2CCH%2CINT&filter=%7B%22logic%22%3A%22and%22%2C%22filters%22%3A%5B%7B%22filterName%22%3A%22teilnahmeFilter%22%2C%22logic%22%3A%22or%22%2C%22filters%22%3A%5B%7B%22field%22%3A%22IsDBCFM%22%2C%22operator%22%3A%22eq%22%2C%22value%22%3Atrue%2C%22displayName%22%3A%22DBCFM%22%2C%22elementId%22%3A%22teilnahmeCB_DBCFM%22%7D%5D%7D%5D%7D)/Game Changer für das IO-AdvertisingObwohl das IO-Advertising-Geschäft immer wieder von Meldungen über das Wachstum im Programmatic Advertising herausgefordert wird, zeigt DBCFM, wie Automation auch in der klassischen Buchungskommunikation große Fortschritte erzielen kann. Der Kern des Formats basiert auf einem standardisierten JSON-XML, das die automatisierte System-zu-System-Kommunikation ermöglicht und manuelle Dateneingaben überflüssig macht.Die DBCFM Service Site zeichnet sich durch intuitive Oberflächen aus, die den Einstieg erleichtern. Vermarkter können nach einer Einladung durch die Mediaagentur sofort Buchungen bestätigen - ohne komplexe Einführungsprozesse. Zusätzliche Unterstützung bietet die msw / mediaservice wasmuth GmbH, die sowohl das lizenzfreie JSON-Format als auch die Service Site entwickelt hat.Einfache Schulungen und ErklärvideosUm Neueinsteigern den Start zu erleichtern, hat die Initiative kurze Erklärvideos erstellt, die auf YouTube verfügbar sind. Diese Clips von etwa 40 Sekunden erklären die wichtigsten Schritte und Vorteile des Formats.Ingo Gerckens, Sprecher der DBCFM-Initiative und Leiter Projektmanagement bei msw, gibt auf LinkedIn weitere Einblicke in einem Video: "DBCFM steht für Digital Business Communication Format und wurde ins Leben gerufen, um die Effizienz des IO-Advertisings zu steigern. Bereits seit 2019 arbeitet die Initiative aus Systemanbietern, Mediaagenturen und Vermarktern daran, einen Branchenstandard zu etablieren, der Buchungsprozesse erheblich beschleunigt."Seit Herbst 2024 läuft nun das umfassende Rollout, das durch Schulungen, Tutorials und einen engen Austausch mit den Marktteilnehmern unterstützt wird. Ziel ist es, den Standard flächendeckend zu etablieren und die Buchungskommunikation nachhaltig zu optimieren.Bereits an Bord: Mindshare, Wavemaker und EssenceMediacom auf der Seite der Agenturen.Ad Alliance, UIM, Holzmann Medien, Sky, Seedtag und weitere auf der Seite der Vermarkter.Die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen steigt stetig.Über DBCFM:Die DBCFM-Initiative wurde 2019 ins Leben gerufen und ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mediaagenturen, Vermarktern und Systemanbietern. Ihr Ziel ist es, durch Standardisierung und Automation die Buchungskommunikation im IO-Advertising effizienter und zukunftsfähig zu machen.www.dbcfm.deÜber dentsuDentsu ist Wachstums- und Transformationspartner weltweit führender Unternehmen. 1901 in Tokio (Japan) gegründet, ist dentsu heute in über 145 Ländern und Regionen vertreten. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung und Entwicklung von Innovationen aus und kombiniert die Talente seines globalen Netzwerks führender Marken, um wirkungsvolle und integrierte Wachstumslösungen für seine Kunden zu entwickeln. Dentsu bietet End-to-End Experience Transformation (EX) durch die Integration seiner Dienstleistungen in den Bereichen Media, CXM und Creative an. Mit seinem Business Transformation (BX) - Ansatz, verschiebt Dentsu nicht nur die Grenzen der Transformation für Marken, Menschen und Gesellschaft, sondern ist auch Wegbereiter für ein nachhaltigeres Wachstum. 