Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen: Von der Datenseite spricht derzeit viel für eine fortgesetzte Lockerung der Geldpolitik, wir rechnen mit graduellen Zinssenkungen bis auf 2,00% im Sommer 2025, so die Analysten der Nord LB.Die Märkte hätten zuletzt wiederholt etwas zu offensive Zinssenkungen eingepreist, somit bestehe ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Zudem setze die EZB die Normalisierung ihrer Bilanz fort. Und nach der Wahl in Deutschland werde die neue Bundesregierung ihren fiskalpolitischen Handlungsspielraum vermutlich erweitern, um den Investitionsstau zu beheben und Maßnahmen zur Stärkung des Standorts ergreifen zu können. Auch hierdurch steige die Kapitalnachfrage mittelfristig an. Ende 2025 dürften Bunds (10J) daher wieder bei gut 2,50% rentieren. ...

