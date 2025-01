© Foto: Michael Kappeler/dpa

Microsoft setzt 2025 auf eine gewaltige Investition in KI-Rechenzentren, um die globale Führung im KI-Rennen zu übernehmen und den wachsenden Wettbewerb herauszufordern!Der Tech-Gigant Microsoft kündigte an, im Geschäftsjahr 2025 eine Rekordsumme von 80 Milliarden US-Dollar in den Bau von Rechenzentren zu investieren, die speziell für KI-Anwendungen ausgelegt sind. Diese massive Investition verdeutlicht, wie ernst es das Unternehmen mit seiner Führungsrolle im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) meint. In einem Blog-Beitrag am Freitag erklärte Brad Smith, Vizepräsident und Präsident von Microsoft, dass mehr als die Hälfte dieser Investitionen in den Vereinigten Staaten erfolgen wird. …