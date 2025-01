FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Hersteller von Medizintechnik dürfte einen verhaltenen Start in das neue Geschäftsjahr erlebt haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf das Geschäftsjahr hochgerechnet, dürften die Zahlen unterhalb der Jahresprognosen des Unternehmens liegen; das habe Siemens Healthineers aber bereits hinreichend signalisiert./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 07:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006