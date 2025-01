NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind in der Nacht zum Montag auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen. Rohöl der Nordseesorte Brent und US-Rohöl war zeitweise so teuer wie seit Oktober nicht mehr. Am Markt wurde auf die jüngste Preisgestaltung durch Saudi-Arabien hingewiesen. Das führende Opec-Land wird die Preise für Rohöl für Kunden in Asien im kommenden Monat anheben.

Im Vormittagshandel sind die Notierungen allerdings wieder etwas zurückgefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 76,29 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar fiel um 21 Cent auf 73,75 Dollar.

Die Preisanhebung durch Saudi-Arabien sei ein Zeichen dafür, dass der wichtige Rohölexporteur mit einer Verknappung des Angebots auf seinem größten Markt rechne, heißt es von Marktbeobachtern. Zuvor hatte der Ölverbund Opec+ Pläne zur Produktionssteigerung erneut verschoben. Bei der Opec+ haben sich Staaten des Ölkartells Opec mit anderen wichtigen Förderstaaten wie Russland zusammengeschlossen./jkr/jsl/jha/