XRP vor Entscheidung: SEC-Klage könnte bald enden - Was Anleger wissen müssen

Der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC bleibt ein viel diskutiertes Thema, da sich die Frist für die nächste Entscheidung am 15. Januar nähert. Viele spekulieren, wie der Fall ausgehen wird. Anwalt Jeremy Hogan vermutet eine mögliche Einigung im April oder Mai, was positiv für XRP-Halter sein könnte. Allerdings bleibt die Frage, warum eine Einigung nötig ist, wenn die SEC in Teilen verloren hat.

Ehemaliger SEC-Anwalt Marc Fagel erklärte, dass die Behörde noch nicht vollständig verloren hat. Während Ripple in Hinblick auf Verkäufe an Kleinanleger einen Punkt einfahren konnte, entschied das Gericht, dass institutionelle Verkäufe von XRP in Höhe von über 700 Millionen US-Dollar als nicht registrierte Wertpapiere gegolten haben. Ripple wurde dafür mit einer Strafe von 125 Millionen US-Dollar belegt.

Beide Seiten haben gegen die jeweils ungünstigen Teile des Urteils Berufung eingelegt. Bis das Berufungsverfahren abgeschlossen ist, bleibt die verhängte Strafe ausgesetzt. Spannend bleibt, ob die neue Führung der SEC unter Paul Atkins, einem erfahrenen früheren SEC-Kommissar, die Berufung weiterverfolgt oder auf eine Einigung hinarbeitet. Atkins tritt im Januar 2025 die Nachfolge von Gary Gensler an und könnte einen neuen Kurs einleiten.

Aussichten für XRP

Mit seinem festen Platz im Fintech-Bereich und einem einzigartigen Anwendungsfall könnte XRP in den kommenden Jahren weiter wachsen, wobei für viele Anleger schon das mittelfristige Potenzial enorm interessant ist.

Das Erreichen eines Preises von 50 US-Dollar wird von vielen Krypto-Enthusiasten als langfristiges Ziel betrachtet. Dafür müssten jedoch die Marktbedingungen außergewöhnlich günstig sein. Dies würde eine massive institutionelle Adoption und eine Dominanz des gesamten Kryptomarktes durch XRP erfordern. Mit einer Marktkapitalisierung von über 2,6 Billionen US-Dollar wäre dies eine beispiellose Leistung, immerhin deutlich höher als die derzeitige Marktkapitalisierung von Bitcoin.

Wahrscheinlicher erscheint ein Preisziel von 20 US-Dollar, insbesondere bei günstigen Marktbedingungen. Ein starker Bullenmarkt, eine verstärkte Nutzung von XRP für grenzüberschreitende Zahlungen und ein Sieg im Rechtsstreit könnten das Erreichen dieser Marke in den nächsten drei bis fünf Jahren realistisch machen.

Wachstumsszenarien für 2025

Für das Jahr 2025 gibt es unterschiedliche Szenarien:

Bullisches Szenario : Mit wachsenden Partnerschaften, einer gewonnenen SEC-Klage und einem boomenden Kryptomarkt könnte XRP zwischen 10 und 15 US-Dollar liegen.

: Mit wachsenden Partnerschaften, einer gewonnenen SEC-Klage und einem boomenden Kryptomarkt könnte XRP zwischen 10 und 15 US-Dollar liegen. Moderates Szenario : Bei einem langsameren Wachstum könnten sich die Preise auf 5 bis 8 US-Dollar einpendeln.

: Bei einem langsameren Wachstum könnten sich die Preise auf 5 bis 8 US-Dollar einpendeln. Bärisches Szenario: Sollten regulatorische Herausforderungen bestehen bleiben, könnte XRP zwischen 1,50 und 3 US-Dollar stagnieren.

Ob XRP derzeit eine lohnende Investition ist, hängt von der individuellen Risikobereitschaft ab. Positiv zu werten sind der einzigartige Anwendungsfall, die mögliche Klärung der rechtlichen Lage und das vergleichsweise niedrige Preisniveau. Risiken liegen vor allem in der hohen Volatilität und den regulatorischen Unsicherheiten.

Während XRP noch auf regulatorische Klarheit und große Partnerschaften warten muss, scheint es bei Wall Street Pepe ($WEPE) aktuell deutlich schneller zu gehen. Hier könnte sich die Chance auf schnelle Gewinne bieten - und das Presale-Projekt macht ordentlich Welle.

Memecoins könnten explodieren - Presales als vielversprechende Alternative

Mit schon über 42 Millionen US-Dollar, die im Presale eingesammelt wurden, zeigt Wall Street Pepe, wie gefragt dieser Presale ist. Aber es geht nicht nur um den Meme-Coin-Hype. $WEPE bringt frischen Wind rein, indem es den "Alpha Calls" - exklusive Trading-Infos, die sonst nur den Großen vorbehalten sind - für alle zugänglich macht. Wer $WEPE hält, wird Teil einer Community, die sich gegenseitig mit Trading-Strategien unterstützt und sich gegen die großen Player im Markt behaupten will.

Aktuell gibt's $WEPE noch für 0,00036642 US-Dollar - aber die Zeit läuft. Der Presale könnte schon im Februar durch sein, denn die Nachfrage ist riesig. Und das aus gutem Grund: Influencer und Analysten sehen großes Potenzial, mit möglichen 10-fachen Renditen bei Launch. Die Community wächst auch rasant - über 30.000 Follower auf X und über 13.000 in Telegram sprechen für sich.

Hier Wall Street Pepe Token im Presale kaufen.

