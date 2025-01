Krypto News: Warum explodiert Filecoin jetzt über 20 Prozent?

In den letzten Tagen konnte der Filecoin (FIL) besonders stark zulegen und alleine in den letzten 24 Stunden zwischenzeitlich über 12 Prozent an Gewinn verzeichnen. Damit gehört er zu den größten Gewinnern des vergangenen Tages - ein Trend, der sich allerdings schon seit einigen Tagen fortsetzt.

Doch warum explodiert der FIL-Token derzeit so stark und ist jetzt auch weiterhin ein guter Zeitpunkt, um in die Kryptowährung zu investieren? Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Gründe und verraten, ob die Filecoin Prognose sich weiterhin bullish präsentieren kann.

Größte japanische Kryptobörse listet jetzt Filecoin (FIL)

Bithumb ist eine der größten Kryptobörsen in Asien und gleichzeitig der größte Anbieter für Kryptowährungen in Südkorea. In einer neuen Mitteilung, die erst heute Morgen veröffentlicht wurde, berichtet die Trading-Plattform, dass sie jetzt auch Filecoin in das eigene Repertoire aufgenommen hat. Dies hat bei vielen Anlegern weltweit für ein erstarktes Interesse am Filecoin gesorgt, da Bithumb als besonders zuverlässig und sicher gilt und gleichzeitig nur Kryptowährungen zum Handel anbietet, die entsprechend überprüft wurden.

Damit wird der Filecoin Token auch für koreanische Anleger zugänglicher, wobei der Preis aktuell auf Bithumb bei 8.680 Won (etwa 5,93 US-Dollar) festgelegt wurde. Das entsprach ungefähr dem Preis, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bithumb-Mitteilung auch auf anderen internationalen Krypto-Handelsplattformen erzielt wurde.

Der Filecoin (FIL) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Allerdings konnte der Filecoin bereits vor der Veröffentlichung der Listung auf Bithumb in den vergangenen Wochen erste Kursgewinne erzielen (siehe Bild oben). So liegt Filecoin mit einem Preis von 6.04 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels mit 20,27 Prozent im Plus beim Blick auf die vergangene Woche. Der Hauptgrund hierfür dürfte die allgemein eher bullishe Stimmung am Markt sein, die unter anderem auch Bitcoin und anderen großen Altcoins erste verhaltene Gewinne beschert hatte. Gleichzeitig gilt Filecoin als erfolgreichster DePIN-Token des Jahres 2024 und liegt aktuell auf Platz 3 im DePIN-Ranking mit einer Marktkapitalisierung von über 3,74 Milliarden US-Dollar.

Ähnlich wie die Decentralised Physical Infrastructure Networks (DePIN) rücken auch DAOs (Decentralised Autonomous Organizations) immer stärker in den Fokus vieler Krypto-Anleger. Schließlich versprechen gerade die jüngeren Strukturen des Web3-Bereichs die Chance, innovative Technologien umzusetzen und die dezentralisierten Standpunkte stärker in den Fokus zu rücken. So können nicht nur Kryptowährungen wie Filecoin, sondern auch DAO-Token wie Flockerz (FLOCK) immer öfter auf sich aufmerksam machen. Gerade in den sozialen Medien werden diese Coins immer wieder genannt und über die verschiedenen Vorteile diskutiert.

Neuartiges Vote-to-Earn-Konzept: Warum explodiert auch Flockerz?

Grundsätzlich sind DAO-Ansätze nicht neu in der Welt der Kryptowährungen, denn bereits viele Projekte konnten damit erfolgreich sein. Allerdings schafft es Flockerz, dieses System auszubauen und mit eigenen kreativen Ideen zu kombinieren: Über das Vote-to-Earn-System (VTE) erhalten Käufer des FLOCK-Tokens nicht nur die Möglichkeit, an den verschiedenen Abstimmungen teilzunehmen, sondern dafür sogar noch belohnt zu werden - und zwar in Form von weiteren FLOCK-Zahlungen.

Wer also darüber abstimmt, ob und wie das Projekt weiterentwickelt werden soll, welche neuen Features implementiert werden, wie die Marketing-Strategie aussieht oder ob und wann eine Tokenverbrennung durchgeführt werden soll, erhält hierfür zusätzliche FLOCK-Token. Dies soll langfristig die Dezentralisierung des Projekts fördern und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Community regelmäßig an den verschiedenen Abstimmungen teilnimmt - und zwar so zahlreich wie möglich.

Die Tokenomics von Flockerz (FLOCK) in der Übersicht.

Derzeit befindet sich der Flockerz Token noch im Presale, konnte allerdings bereits fast 9 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Es ist davon auszugehen, dass der FLOCK-Token noch vor dem Coin Launch in 16 Tagen die Marke von 10 Millionen US-Dollar überschreiten wird - und damit besonders erfolgreich in den Markt startet.

Mitverantwortlich hierfür dürfte nicht nur der aktuell niedrige Fixpreis von 0,0066351 US-Dollar sein, sondern auch das erste Presale-Staking-Programm. Hier wird nämlich eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 307 Prozent geboten. Grund genug für viele Anleger, noch vor dem Coin Launch in den FLOCK Coin zu investieren.

