LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Dezember etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 50,4 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein unveränderter Wert von 50,5 Punkten ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator signalisiert aber weiterhin einen leichten Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität, da er noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

Der Indikator für den Bereich Dienstleistungen stieg zwar um 0,3 Punkte auf 51,1 Punkte. In einer ersten Schätzung war allerdings noch ein Anstieg von 51,4 Punkten ermittelt worden. Der am Donnerstag veröffentlichte Industrieindikator hatte einen Rückgang auf 47,0 Punkte ergeben und eine anhaltende Schrumpfung signalisiert.

"Der Dienstleistungssektor beendete das vergangene Jahr mit einem nur geringen Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit und einem Beinahe-Stillstand bei neuen Aufträgen", kommentiert Tim Moore von S&P Global Market Intelligence. Das sinkende Geschäfts- und Verbrauchervertrauen habe zu einem erheblichen Verlust an Wachstumsdynamik geführt. Die Umfrageteilnehmer sorgten sich vor allem über die Aussichten für die Binnenkonjunktur im Jahr 2025./jsl/jkr/jha/