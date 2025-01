EQS-Media / 06.01.2025 / 11:34 CET/CEST

CTS EVENTIM mit neuer Führungsstruktur in Benelux Hamburg/Amsterdam, 06.01.2025 - CTS EVENTIM hat Marijke van den Bosch, derzeit CEO von See Tickets Benelux, mit Wirkung zum 1. Januar 2025 die Verantwortung für alle Ticketing-Aktivitäten der CTS EVENTIM Gruppe in den Benelux-Ländern übertragen. Diese umfassen die Marken See Tickets und EVENTIM Niederlande. In ihrer neuen Rolle wird Marijke van den Bosch weiterhin an Alexander Ruoff, COO von CTS EVENTIM, berichten. Der bisherige Geschäftsführer von CTS EVENTIM Niederlande Henk Schuit hat seine Position nach 20 erfolgreichen Jahren im Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Jahresende 2024 verlassen. Er hat sich entschieden, die Führung in neue Hände zu legen und selbst neue Wege in seiner Karriere einzuschlagen. Während seiner Amtszeit spielte Henk Schuit eine entscheidende Rolle beim Wachstum und der Professionalisierung von CTS EVENTIM Niederlande. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Unternehmen zu einem führenden Player auf dem niederländischen Ticketing-Markt und erreichte bedeutende Meilensteine, darunter die Stärkung der Position im Event-Sektor, das Vorantreiben von Innovationen und den Aufbau wichtiger Partnerschaften innerhalb der Branche. Marijke van den Bosch bringt umfangreiche Erfahrungen in ihre neue Position ein, nachdem sie mehr als zehn Jahre lang Führungspositionen in der Ticketing-Branche innegehabt hat. Als CEO von See Tickets Benelux hat sie bedeutendes Wachstum und die Unternehmensentwicklung verantwortet sowie die Position des Ticketing-Anbieters in der Region nachhaltig gestärkt. Ihre nachgewiesene Management-Expertise und ihr tiefes Verständnis der Branche machen sie zur idealen Besetzung, um das nächste Kapitel für CTS EVENTIM in der Benelux-Region zu gestalten. Im Juni 2024 hatte CTS EVENTIM die Übernahme von See Tickets, einschließlich des dazugehörigen Live-Entertainment-Geschäfts, von Vivendi abgeschlossen. Alexander Ruoff, COO von CTS EVENTIM: "Ich gratuliere Marijke zu ihrer neuen Position und freue mich darauf, unsere enge Zusammenarbeit fortzusetzen. Henk danke ich für seine vielen Jahre der erfolgreichen Arbeit und den positiven Impact, den er auf unser Geschäft in den Niederlanden hatte. Wir wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute. Mit Blick nach vorn bin ich überzeugt, dass Marijkes Expertise und Führung maßgeblich zum weiteren Erfolg unserer Ticketing-Aktivitäten in den Benelux-Ländern beitragen werden. Mit der vereinheitlichten Führungsstruktur möchten wir unseren Partnern und Kunden noch bessere und maßgeschneiderte Lösungen bieten." Henk Schuit, ehemaliger Geschäftsführer von CTS EVENTIM Niederlande: "Nach 20 Jahren als Geschäftsführer ist es an der Zeit, den Staffelstab weiterzureichen und in meiner Karriere neue Wege einzuschlagen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam bei CTS EVENTIM Niederlande erreicht haben - von der Stärkung unserer Position im Ticketing-Markt bis hin zur Förderung von Innovationen und Kooperationen in der Branche. Ich bin überzeugt, dass Marijke auf diesem starken Fundament aufbauen und das Unternehmen zu neuen Erfolgen führen wird." Marijke van den Bosch, Leiterin der Ticketing-Aktivitäten von CTS EVENTIM in der Benelux-Region: "Ich möchte Alexander und dem gesamten Vorstand von CTS EVENTIM für ihr Vertrauen danken sowie Henk für das in den vergangenen zwei Jahrzehnten Erreichte. Er hat ein starkes Fundament für CTS EVENTIM Niederlande geschaffen. Ich bin stolz, darauf aufbauen zu können. Ich freue mich darauf, die neue Position zu übernehmen, die talentierten Teams in den Benelux-Ländern zu führen und zum weiteren Wachstum von CTS EVENTIM in der Region beizutragen." Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist ein international führendes Ticketing und Live Entertainment Unternehmen. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro. Pressekontakt Christian Colmorgen

