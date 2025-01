Mladá Boleslav (ots) -› Digitale Weltpremiere findet am Mittwoch, 8. Januar, ab 10:00 MESZ statt› Škoda Auto enthüllt seinen neuen batterieelektrischen Bestseller auf dem offiziellen internationalen YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/@skoda) der Marke› Škoda Enyaq und Škoda Enyaq Coupé feiern gemeinsam mit ihren Sportline-Varianten WeltpremiereŠkoda startet die Feierlichkeiten zum 130. Jubiläum der Marke mit der Weltpremiere des neuen Enyaq und neuen Enyaq Coupé. Die Enthüllung ist für Mittwoch, den 8. Januar, geplant und findet auf dem offiziellen YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/@skoda) des internationalen Herstellers Škoda Auto statt. Eine umfangreiche Pressemappe wird auf www.skoda-media.de veröffentlicht und zum Download bereitstehen.Mit einem Video-Rundgang inklusive Experteneinblicken und Detailinformationen wird Škoda die Neuerungen des neuen Enyaq präsentieren. Zu den Highlights zählen Aufwertungen bei Exterieur- und Interieurdesign, eine umfangreichere Serienausstattung und verschiedene Antriebsstränge. Škoda Enyaq und Škoda Enyaq Coupé verkörpern nun die neue Designsprache Modern Solid, die zum Beispiel durch die markante Frontpartie mit glänzend schwarzem Tech-Deck-Face, Lichtband und neu gestalteten Matrix-LED-Hauptscheinwerfern sichtbar wird. Der neue Enyaq bietet zudem dank optimierter Aerodynamik eine größere Reichweite als der Vorgänger, setzt mehr auf nachhaltige Materialien und punktet mit umfangreicher Serienausstattung.Die digitale Weltpremiere findet am Mittwoch, 8. Januar, statt. An diesem Tag veröffentlicht Škoda Auto ein Video der Enthüllung auf dem offiziellen YouTube-Kanal (http://www.youtube.com/@skoda) des internationalen Herstellers Škoda Auto. Die Pressemappe wird auf www.skoda-media.de bereitgestellt.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5943324