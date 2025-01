Die Partner einigten sich, hiervon profitierte die Vorzugsaktie von VW bisher nur geringfügig. Was, wenn die getroffenen Sparmaßnahmen nicht reichen? Der Kurs befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, allein im abgelaufenen Jahr ging er um rund -25% zurück. Am Montag verbessert die Aktie sich um +2,4% und steht aktuell bei rund 89 €. Tarifabschluss erzielt Nach wochenlangem Verhandeln einigten die Parteien sich kurz vor Weihnachten. Beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...