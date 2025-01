Münster (ots) -120 Gewinne in Millionenhöhe, dazu 825 Beträge zwischen 100.000 und 999.999 Euro wurden im vergangenen Jahr in 19 europäischen Ländern an Spielteilnehmer von Eurojackpot ausgezahlt. Das gab es noch nie! Möglich wurde dies durch den Maximaljackpot, der viermal die Summe von 120 Millionen Euro erreicht hatte. Deutschland bleibt zudem das Land mit den meisten Hochgewinnen.Rekord an MillionengewinnenDie europäische Lotterie Eurojackpot schaut auf eine eindrucksvolle Gewinnerbilanz 2024: Gratulationen von Millionengewinnen gab es bei 120 Tippern. 13-mal wurde der Jackpot im ersten Gewinnrang geknackt - neunmal von Einzelgewinnern, viermal teilten sich Mitspieler den Pott. Hinzu kamen 103 Millionengewinne aus der zweiten Gewinnklasse, so dass die Gesamtzahl der Millionengewinne in einem Kalenderjahr erstmals die 100er-Marke überschritt.Begünstigt wurde dieser Rekord an Millionengewinnen durch insgesamt vier Zeiträume, während derer der Jackpot seine Maximalhöhe von 120 Millionen Euro erreichte. Eine dieser Phasen hielt sogar drei Wochen an: Von Mitte November bis Anfang Dezember wurde besonders lang mitgefiebert. Das Besondere an längeren Phasen: Sind die 120 Millionen Euro einmal erreicht, entstehen "Überläufe", die in den zweiten Gewinnrang wandern. Diese machten dann schließlich so viele Tipper zu Millionären.Wie außergewöhnlich die Bilanz ist, zeigt ein Blick auf die Anzahl der Millionengewinne bei Eurojackpot in den vergangenen zehn Jahren:Jahr / Millionengewinne2015 282016 362017 292018 902019 422020 642021 382022 692023 572024 120Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2018 mit 90 Millionengewinnen.Jackpotgewinne: zweimal die HöchstsummeWährend der beschriebenen vier Zeiträume mit einem Jackpot von 120 Millionen Euro wurde dieser zweimal von Einzelgewinnern geknackt. Bereits im Januar (Norwegen) und Juni (Dänemark) ging die maximal mögliche Gewinnsumme nach Skandinavien. Zweimal wurde der Jackpot geteilt: Im April gingen je 60 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen und Slowenien, am Nikolaustag im Dezember je 60 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.Hochgewinne 2024Bei den Ziehungen im finnischen Helsinki werden jeweils dienstags und freitags Jackpots zwischen 10 und 120 Millionen Euro ausgespielt. Über alle Ziehungen hinweg gab es in diesem Jahr mit 945 die bisher höchste Anzahl an Hochgewinnen (100.000 bis 120 Mio. Euro) seit Bestehen der Lotterie. Damit wurden die Rekordwerte aus den Jahren 2022 (634 Hochgewinne) und 2023 (724 Hochgewinne) nochmals übertroffen. Von den 945 Hochgewinnen gingen 501 an Spielteilnehmer in Deutschland. In der Nationenwertung steht Deutschland immer wieder und auch für 2024 ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Dänemark (59) und Finnland (58).Ländererweiterung um GriechenlandAls 19. Nation ist Griechenland 2024 zum Kreis der Eurojackpot-Länder dazugestoßen. Am 8. März nahmen die Tipperinnen und Tipper dort erstmals an der Ziehung teil. Mit der griechischen Lotteriegesellschaft OPAP sind nun insgesamt 34 staatlich konzessionierte Gesellschaften zusammengeschlossen. Mit Griechenland erreicht die Kooperation jetzt rund 325 Millionen Bürgerinnen und Bürger und ist damit die größte Lotterie in Europa.Chronik der Jackpotgewinne 2024Insgesamt 13-mal wurde der Eurojackpot geknackt:- 16. Januar 120 Millionen Euro Norwegen*- 9. Februar 63,3 Millionen Euro Bayern- 23. Februar 15,5 Millionen Euro Baden-Württemberg, Schweden- 8. März 30,5 Millionen Euro Hessen- 23. April 60 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen, Slowenien*- 4. Juni 120 Millionen Euro Dänemark*- 9. Juli 98,2 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen- 26. Juli 21,3 Millionen Euro Norwegen, Schweden- 30. August 92,5 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen- 3. September 10 Millionen Euro Polen- 4. Oktober 80,9 Millionen Euro Litauen- 6. Dezember 60 Millionen Euro Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz- 13. Dezember 21,3 Millionen Euro Polen* LandesrekordeGewinnsumme2024 wurde eine Gesamtgewinnsumme von rund 2,6 Milliarden Euro (Vorjahr: rund 1,9 Milliarden Euro) ausgeschüttet. Diese verteilt sich auf rund 77,8 Millionen Gewinne (Vorjahr rund 62,3 Millionen). Seit der ersten Ziehung der Lotterie Eurojackpot im März 2012 kommt inzwischen eine Gesamtgewinnsumme von rund 15,6 Milliarden Euro zusammen.Deutschlandvergleich 2024Betrachtet man die deutsche Bilanz im Detail, so ist Nordrhein-Westfalen wie in den Vorjahren das Bundesland mit den meisten Gewinnern. 107 (Vorjahr: 91) Spielteilnehmer freuten sich über Millionentreffer oder sechsstellige Gewinne. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Bayern mit 70 (Vorjahr: 51) und Baden-Württemberg mit 67 (Vorjahr: 48) Gewinnen.Nächste GewinnchanceDie nächste Chance wartet bereits am Dienstag (7. Januar), wenn es um einen Jackpot von rund 69 Millionen Euro geht. 