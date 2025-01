Statt einer Santa-Claus-Rallye kam es an den US-Börsen zu einer Korrektur. Der US-Leitindex S&P 500 erlebte in der saisonal starken Zeit um den Jahreswechsel eine der längsten Verlustserien - fünf Handelstage in Folge - seiner langen Geschichte. Während manche Anleger darin ein schlechtes Omen sehen, bleiben die Strategen an der Wall Street optimistisch. Sie erwarten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...