Die Kursschwankungen bei Plug Power setzen sich auch in dieser Woche munter fort. An den hiesigen Märkten holen die Anteilseigner nach, was sich schon am Freitag in Übersee beobachten ließ. Im frühen Handel sprangen die Kurse um rund acht Prozent bis auf knappe 2,60 Euro in die Höhe. Ausschlaggebend dafür ist in erster Linie die US-Politik.Anzeige:In den letzten Tagen seiner Präsidentschaft widmete sich Joe Biden noch einmal dem Klimagesetzt, welches nun um eine Sonderregelung ergänzt wurde. Jene sieht vor, dass künftig ...

