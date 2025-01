In Hamburg wurde von der Netfonds der Fonds-Kongress veranstaltet. Jörg Laubrinus, Geschäftsführer der Mission Freiheit GmbH, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, wie er als Coach die Besucher begeistern möchte, welche Themen er angesprochen hat und wie man eine junge Zielgruppe gewinnen kann. geldanlage meingeldmedien netfonds oneonone Wollen sie mehr zum Thema Geldanlage wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/magazinausgaben/esg-impact-investing/impact-investing-die-zukunft-der-verantwortlichen-geldanlage/ https://www.mein-geld-medien.de

