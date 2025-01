Berlin (ots) -Am heutigen Montag haben die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Berliner Landesbezirk der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Staatssekretärin Juliane Seifert des Bundesministeriums für Inneres mehr als 1.961.000 Unterschriften aus zwei Petitionen für ein Böllerverbot übergeben und den Grundstein für veränderte Rahmenbedingungen zum Jahreswechsel gelegt. Zentral geht es um ein komplettes Pyrotechnikverbot für den Privatgebrauch, um Mensch, Tier und Umwelt vor schweren Verletzungen und irreparablen Schäden zu schützen.Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer: "Die Böllerei an Silvester verursacht immense Schäden. Zahlreiche Menschen werden auch mit legalen Böllern jedes Jahr verstümmelt, schwer verbrannt oder sogar getötet. Vorschläge wie Importkontrollen verhindern keine panischen Tiere, riesigen Müllberge und Höchstwerte bei gesundheitsschädlichem Feinstaub. Gegen die chaotischen Zustände zum Jahreswechsel hilft nur ein generelles Böllerverbot. Wir organisieren deshalb eine Veranstaltung, zu der wir alle Innenministerinnen und Innenminister einladen, um die Opfer der Silvesterböllerei zu Wort kommen zu lassen. Damit diejenigen, die die Entscheidungen treffen nicht nur Zahlen sehen, sondern auch das tatsächlich verursachte Leid durch die archaische Böllerei verstehen. Für die betroffenen Verletzten, Einsatzkräfte und Tierhalter ist es ein Schlag ins Gesicht, dass Bundeskanzler Scholz die Forderung nach einem Böllerverbot als 'irgendwie komisch' abtut. Denn für Opfer sind die Folge der archaischen Böllerei alles andere als komisch. Ohne ein Verbot der privaten Böllerei ist kein friedliches Silvester für Mensch, Tier und Umwelt möglich. Nancy Faeser muss noch vor der Neuwahl eine Änderung des Sprengstoffverordnung auf den Weg bringen."Stephan Weh, Landesvorsitzender GdP Berlin: "Wir haben diese Petition als Berliner GdP ins Leben gerufen, um unsere Kolleginnen und Kollegen vor Gewalt durch Pyrotechnik zu schützen und freuen uns über die große Unterstützung. Für uns ist das Thema mit der Übergabe des aktuellen Standes an das BMI nicht erledigt. Jedes Jahr Anfang Januar wird darüber geredet, viel versprochen, aber nichts gegen diesen Wahnsinn getan. Ehrlich gesagt können wir diese Mitleidsbekundungen aus dem politischen Raum nicht mehr hören, wenn sich an den Rahmenbedingungen nicht endlich etwas ändert. Wenn weit mehr als eine Million Menschen für eine Gesetzesveränderung unterschreibt, kann auch verantwortliche Politik das nicht mehr einfach wegatmen und zur Tagesordnung übergehen. Deutschland ist bereit für ein Pyrotechnikverbot für den Privatgebrauch und ausschließlich organisierte Veranstaltungen mit organisiertem Feuerwerk durch Profis wie in Sydney, London oder anderen Orten."Hintergrund:Dem wachsenden Aktionsbündnis für ein böllerfreies Silvester gehören neben der DUH weitere 34 Organisationen an: Gewerkschaft der Polizei, Bundesärztekammer, Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Berlin-Brandenburgische Augenärztliche Gesellschaft, Bundesverband Bürohunde, Bundesverband Menschen für Tierrechte, Bundesverband Tierschutz, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Tierschutzbund, Die Augenchirurginnen, Tinnitus-Liga, das Haustierregister FINDEFIX, Jane Goodall Institut Deutschland, Land der Tiere, Landesseniorenbeirat Berlin, Menschen für Tierrechte Baden-Württemberg, NaturFreunde Deutschlands, PETA Deutschland, Pro Wildlife, Retinologische Gesellschaft, Senior:innenvertretung Tempelhof-Schöneberg, TASSO, Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft, Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, Tierschutznetzwerk Kräfte Bündeln, VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Welttierschutzgesellschaft, Wildtierschutz Deutschland. Erst kürzlich hinzugekommen sind außerdem die Deutsche Atemwegsliga, die Deutsche Lungenstiftung, die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland, Animals United e. V. und Deutsche Tier-Lobby.Links:- Ab circa 13 Uhr finden Sie die Pressefotos zur Übergabe hier: https://l.duh.de/p250106- Zur DUH-Petition für ein Böllerverbot: https://www.duh.de/mitmachen/boellerfreies-silvester/- Zur GdP-Petition: https://innn.it/boellerverbotPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deBenjamin Jendro, Pressesprecher GdP Berlin0151 11280361, jendro@gdp-berlin.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5943450