Krypto-Experte erklärt: Warum sollten Anleger jetzt Dogecoin kaufen?

Obwohl auch Dogecoin vom Sentiment am Krypto-Markt der letzten Wochen negativ beeinflusst wurde, konnte der Meme-Token in den letzten Tagen wieder signifikante Kursveränderungen erleben. Bei einem Blick auf die letzten 24 Stunden lag der DOGE-Token zwar nur mit 0,50 Prozent im Plus, doch in den Tagen zuvor wurden wesentlich größere Gewinne verzeichnet.

Allerdings scheint die "gewichtete soziale Stimmung" am Krypto-Markt weiterhin bearish für den ersten Meme-Coin der Welt zu sein - zumindest laut dem Krypto-Experten Ali Martinez. Dies muss allerdings keine schlechte Nachricht für interessierte Anleger sein, denn der Analyst verrät nun, warum jetzt eventuell ein guter Zeitpunkt für DOGE-Käufe sein könnte.

Welche Faktoren können jetzt Dogecoin beeinflussen?

In seinem neuesten Tweet verrät Martinez, dass die gewichtete soziale Stimmung für Dogecoin aktuell bei einem Wert von -60 liegen würde. Dies bedeutet, dass ein Großteil der DOGE-Anleger ein bearishes Verhalten erwarten - und Dogecoin damit in den kommenden Tagen einen Wertverlust erleiden könnte.

Zuletzt war Dogecoin Mitte Dezember auf ein lokales Hoch von 0,46 US-Dollar geklettert, nachdem Donald Trump als kommender US-Präsident bereits Anfang November bestätigt wurde. Kurz vor Weihnachten fiel der DOGE-Kurs allerdings wieder auf 0,31 US-Dollar und konnte sich erst in den letzten Tagen wieder erholen. So wird die Meme-Coin-Währung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,3867 US-Dollar gehandelt, was einem Plus von 21,44 Prozent in den letzten sieben Tagen entspricht.

Dogecoin Sentiment in der Übersicht (Quelle: X-Account @ali_charts)

Trotzdem warnt Ali Martinez davor, dass der Preis schon bald wieder fallen wird - und dies eine hervorragende Möglichkeit sei, gegen den metaphorischen Strom zu schwimmen und Dogecoin günstig zu erwerben.

Tatsächlich gibt es durchaus einige Faktoren, die für einen DOGE-Anstieg in den kommenden Wochen sprechen: Allen voran wird Donald Trump bereits am 20. Januar sein Amt als neuer US-Präsident antreten, was noch einmal den Hype am Krypto-Markt anfachen könnte. Gleichzeitig startet dann auch Elon Musk - einer der bekanntesten Befürworter von Dogecoin - sein Amt im neuen US-Amt, dem Department of Government Efficiency (D.O.G.E.), was ebenfalls noch einmal Dogecoin pushen dürfte.

Sollte der DOGE-Preis merklich steigen, dürften auch viele andere Meme-Coin-Projekte davon profitieren. Vor allem Presale-Projekte konnten zuletzt im November und Dezember besonders hohe Zuschüsse erhalten, nachdem Pepe Unchained als erfolgreichster Presale des Jahres die Marke von über 70 Millionen US-Dollar an gesammeltem Kapital überschritten hatte. Auch neue Meme-Token wurden zuletzt von vielen Investoren gerne als Spekulationsobjekt eingesetzt. Davon könnten vor allem die Anleger profitieren, die über den noch jungen Meme Index (MEMEX) in eine Fülle von Kryptowährungen mit Spaß-Ansatz investieren.

Meme Index startet mit Presale: Was bietet der MEMEX-Token wirklich?

Obwohl die grundsätzliche Idee hinter dem Meme Index Projekt nicht neu ist, bietet der MEMEX-Token den frühzeitigen Anlegern doch eine Fülle an Konzepten: Die Plattform wird nach dem offiziellen Coin Launch gleich vier verschiedene Indizes anbieten. Dazu zählt der Meme Titan Index, der auf die größten und etablierten Meme-Token am Markt setzt und eine vergleichsweise geringe Volatilität bietet. Hinzu kommen der Meme Moonshot Index, der Meme Midcap Index sowie der Meme Frenzy Index.

Letzterer richtet sich in erster Linie an risikofreudige Investoren, die auf das Motto "High Risk, High Reward" setzen und die höchstmögliche Volatilität am Krypto-Markt nutzen möchten.

Die Meme Index (MEMEX) Tokenomics in der Übersicht.

Als nativer Token der Plattform fungiert der MEMEX-Coin, der auch zur Governance eingesetzt wird. Anleger können so an den verschiedenen Abstimmungen teilnehmen, die darüber bestimmen, welche Token in den verschiedenen Index-Varianten eingesetzt werden. Natürlich ist es auch möglich, selbst einen Antrag einzureichen, um zum Beispiel einen neuen Meme-Coin in einen bestimmten Index aufzunehmen.

Auch ein erstes Presale-Staking-Angebot ist bereits vorhanden, sodass Nutzer, die jetzt den Meme Index Token kaufen, diesen direkt anlegen können. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.216 Prozent geboten, wobei das Presale-Staking-Programm noch drei Jahre nach dem Coin Launch aktiv sein soll. Wer also ein Interesse an Meme-Coins hat und sein eigenes Krypto-Portfolio über die Indizes diversifizieren möchte, der sollte unbedingt einen Blick auf das Angebot von Meme Index werfen.

