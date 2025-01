NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 550 auf 450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar näherten sich die Aktienkurse von Bergbauunternehmen ihren Tiefpunkten, eine Erholung werde jedoch Zeit brauchen, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Montag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. 2025 rechnet er mit nur begrenzt steigenden Rohstoffpreisen, auch wenn er Potenzial für einen Anstieg der Kupfer-, Aluminium- und Kokskohle-Preise sieht. Dabei wartet LaFemina weiterhin auf den Aufschwung in der US-Stahlindustrie. Seine "Top Picks" für das neue Jahr sind Glencore, Anglo American, Teck und Alcoa./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 17:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2025 / 18:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: JE00B4T3BW64