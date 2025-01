Krypto News: Altcoins vor Mega-Rallye? Das müssen Anleger wissen

Altcoins scheinen auch im Januar 2025 spannend. Zunächst hat die Bitcoin-Dominanz in den letzten Wochen nachgelassen, was oft ein Indikator für eine bevorstehende Altcoin-Saison ist. Auch die politische Entwicklung, insbesondere die potenzielle Unterstützung durch die neu gewählte Trump-Regierung, könnte die Regulierung und damit die Akzeptanz von Altcoins positiv beeinflussen. Historisch ist im Krypto-Zyklus das Folgejahr nach einem Halving besonders bullisch- hier könnten Altcoins durchstarten. Dennoch gibt es einiges, was Anleger in einer Altcoin-Saison beachten müssen - insbesondere das folgende Kriterium ist bedeutend.

Altcoins kaufen: Diese Analyse ist wichtig

Ein entscheidender Faktor bei der Spekulation auf eine Mega-Rallye im Altcoin-Markt ist das Angebot, insbesondere die sogenannte "Supply Inflation". Viele Altcoins erleben nämlich einen Anstieg ihres Umlaufangebots durch die regelmäßige Ausgabe neuer Token, sei es durch Staking, Mining oder andere Unlock-Mechanismen. Diese zusätzliche Menge an Token führt dazu, dass die Marktkapitalisierung steigen kann, selbst wenn der Preis eines einzelnen Tokens unverändert bleibt.

Anleger sollten daher bei der Bewertung von Altcoins nicht nur auf den aktuellen Kurs achten, sondern auch das Wachstum des Gesamtangebots berücksichtigen. Ein scheinbar stagnierender Preis kann irreführend sein, wenn gleichzeitig die Zahl der im Umlauf befindlichen Token steigt. Preisziele sollten unter Berücksichtigung dieser Angebotsausweitung gesetzt werden, da sie maßgeblich die langfristige Wertentwicklung beeinflusst. Ignorieren Anleger diesen Faktor, könnten sie die tatsächliche Performance überschätzen. Hier darf die vollständig verwässerte Bewertung nicht außer Acht gelassen werden.

Altcoins mit Potenzial: Warum explodieren WEPE & MEMEX?

Zugleich sind in einer Altcoin-Saison auch neue Kryptowährungen spannend. Welche Presales können hier aktuell überzeugen?

Wall Street Pepe (WEPE)

Der Presale des neuen Meme-Coins Wall Street Pepe (WEPE) hat in kürzester Zeit hohe Summen an Kapital eingesammelt und dabei starke Aufmerksamkeit gewonnen. Das Konzept verbindet humorvolle Memes mit dem Trading, wodurch eine breite Zielgruppe angesprochen wird. Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Projekten verfolgt WEPE jedoch einen erweiterten Ansatz. Während frühere Meme-Coins vor allem spekulative Motive bedienten, möchte WEPE zusätzliche Impulse setzen und langfristig Mehrwert schaffen.

Eine zentrale Besonderheit ist der Anspruch des Projekts, Wissen zu vermitteln und Fairness zu fördern. Wall Street Pepe möchte nämlich den Kleinanlegern besseren Zugang zu marktrelevanten Informationen ermöglichen. Zudem unterstützt das Projekt seine Community aktiv durch Tools und Strategien, die fundierte Entscheidungen erleichtern sollen.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die virtuelle Figur "Wepe", die als Leitfigur und Marktstratege agiert. Diese bietet regelmäßig Analysen und Markteinschätzungen, um der Community Orientierung zu geben. Neben der Wissensvermittlung wird der Aufbau einer aktiven und gut vernetzten Gemeinschaft gefördert, in der Mitglieder ihr Wissen teilen und Handelsstrategien gemeinsam entwickeln.

Der Token mit einem Gesamtvolumen von 200 Milliarden Einheiten wird ferner strategisch verteilt. 20 Prozent sind für den Presale vorgesehen, während 38 Prozent dem Marketing dienen. Weitere 15 Prozent fließen in Liquidität und 15 Prozent in Handelsanreize. Die restlichen 12 Prozent sind für Staking-Belohnungen eingeplant.

Bislang wurden bereits über 42 Millionen US-Dollar durch den Presale eingenommen, was die starke Resonanz zeigt. Interessierte Anleger können WEPE Token mit Ethereum, Binance Coin oder Tether erwerben.

Meme Index (MEMEX)

Das neue Krypto-Projekt Meme Index stößt auf reges Interesse in der Krypto-Community und konnte bereits über zwei Millionen US-Dollar im Presale erzielen. Das Ziel des Projekts ist es, Investoren eine einfache Möglichkeit zu bieten, in das wachsende Marktsegment der Meme-Coins zu investieren. Über eine speziell entwickelte Plattform können Anleger durch verschiedene Indizes passiv in das Marktsegment investieren. Der MEMEX Token spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da er den Zugang zu den Indizes ermöglicht und eine breit gestreute Anlage innerhalb des Meme-Marktes sicherstellt. Ohne MEMEX Token können Anleger nämlich nicht in die Indizes investieren.

Das Projekt plant zunächst die Einführung von vier Indizes, die unterschiedliche Anlegertypen ansprechen. Der Meme Titan Index bündelt etablierte Meme-Coins mit hoher Marktkapitalisierung. Für risikofreudige Anleger bietet der Meme Moonshot Index Chancen. Investoren mit mittlerer Risikobereitschaft können den Meme Midcap Index nutzen, der Meme-Coins mit mittlerer Kapitalisierung abdeckt. Besonders spekulative Investoren finden im Meme Frenzy Index ein Portfolio kleinerer Token mit hohem Wachstumspotenzial. Hier dürfte also für jeden Anleger etwas dabei sein.

Ein Merkmal des Projekts ist die dezentrale Governance. Token-Inhaber haben die Möglichkeit, über wesentliche Änderungen abzustimmen, darunter die Aufnahme neuer Token in bestehende Indizes. Während des Vorverkaufs können Investoren MEMEX Token günstig zum fixen Preis erwerben und anschließend staken. Da der Preis bereits morgen steigt, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

