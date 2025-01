wO Börsenlounge: Amazon | Telekom | VW - Foxconn lässt Tech-Aktien explodieren

Bereits am Freitag hatten die US-Tech-Werte ihren mauen Jahresstart beendet. Zu Beginn der ersten vollen Handelswoche ziehen die weltweiten Halbleiterwerte nach, da Foxconn Rekordzahlen vermeldet und die CES startet. Es wird wieder spannend für die Tech-Werte. Nicht die Zahlen stehen im Vordergrund, sondern die Produkte bei den die KI Einzug hält. Dienstag startet die CES, die Consumer Electronic Show in Las Vegas. Die weltweit bedeutendste Technologiemesse, findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Über 4.500 Aussteller, darunter etwa 1.400 Start-ups aus rund 160 Ländern präsentieren Innovationen aus Bereichen wie Künstliche Intelligenz, digitale Gesundheit, nachhaltige …

Den vollständigen Artikel lesen ...