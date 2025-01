Der tschechische Energieversorger und Ladepunktbetreiber CEZ hat in Prag eine Schnellladestation in Betrieb genommen, die mit einem Batteriespeicher ausgestattet und damit die erste ihrer Art in Tschechien ist. Die Ladestation stammt von Kreisel Electric aus Österreich. Die Ladesäule mit der Modellbezeichnung Chimero 180 von Kreisel Electric ermöglicht das Aufladen von Elektroautos mit einer Leistung von bis zu 180 kW und ist für Standorte gedacht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...