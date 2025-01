Zum Handelsstart am Montag knüpfen die US-Technologiewerte an ihre Erholung vom Freitag an. Der Nasdaq 100 kann im frühen Handel 1,1 Prozent auf 21.556 Punkten zugewinnen, während der Dow Jones ein Plus von 0,3 Prozent auf 42.863 Zähler verzeichnet. In dieser Woche dürften institutionelle Investoren vermehrt aus der Weihnachtspause zurückkehren, sodass Kursbewegungen mehr Aussagekraft haben als in den ersten Tagen des Jahres.Im Fokus bleibt das Thema KI, das weiterhin als Wachstumsfaktor für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...