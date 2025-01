© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Ripple will wieder verstärkt in die USA expandieren, angetrieben durch optimistische Erwartungen an die Trump-Administration.Der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, hat bekannt gegeben, dass 75 Prozent der derzeit offenen Stellen des Unternehmens nun in den USA angesiedelt werden, angetrieben durch die positive Stimmung hinsichtlich der bevorstehenden Trump-Administration, die für ein kryptofreundlicheres Umfeld und Wachstum in der Branche sorgen soll. Aufwind durch Trump-Effekt Laut Garlinghouse ist der sogenannte "Trump-Effekt" bereits spürbar und fördert das Wachstum der Kryptowährungsbranche in den Vereinigten Staaten. "Was man auch immer sagen mag, der Trump-Effekt macht die Krypto-Welt …