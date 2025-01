NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz dürfte im Schlussquartal 2024 um gut acht Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Andrew Wilson in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Damit dürfte der Industriegüterkonzern die für 2024 gesetzten Ziele erreicht haben./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 00:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972