Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, enthüllt heute eine Reihe an hochmodernen Produktneuheiten, die das Smart-Home-Portfolio des Unternehmens ergänzen und auf der CES 2025 präsentiert und vorgeführt werden. Zu den Highlights der Neuvorstellungen gehören eine Serie von Unterputz-Bedientafeln und intelligenten Schaltern, die nächste Generation von Anwesenheits- sowie Klimasensoren und ein erweitertes Angebot an Matter Controllern. Die Neuheiten unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Nutzern das ultimative Smart-Home-Erlebnis zu bieten, das intuitive Bedienung und zukunftssichere Kompatibilität vereint.

Aqara legt den Fokus bei Neuentwicklungen auf nutzerfreundliche, intuitive Lösungen das zeigen unter anderem die ersten Aqara Unterputz-Bedientafeln für den weltweiten Markt. Dazu zählen der/die/das Panel Hub S1 Plus, Touchscreen-Wahlschalter V1 und Touchscreen-Schalter S100 US. Mit eleganten Touchscreen-Oberflächen ermöglichen sie eine zentrale Steuerung aller Smart-Geräte und -Szenen im Zuhause auch ohne Smartphone oder Tablet. Außerdem kündigt Aqara die Veröffentlichung seiner hochmodernen Dual-Protokoll-Smart-Schalter Lichtschalter H2 und Dimmschalter H2 auf dem nordamerikanischen Markt an.

Unverändert bleibt auch das Streben von Aqara nach größtmöglicher Kompatibilität. Entsprechend baut das Unternehmen das Angebot an Thread-Geräten mit neuen Sensoren und Border Routern aus. Der Multipräsenzsensor FP300 ist eine batteriebetriebene Multi-Sensor-Lösung zur Erkennung von Personen und zur Überwachung der Umgebung. Der Klimasensor W100 ermöglicht eine verbesserte Kontrolle des Raumklimas. Die neue Serie von Matter Controllern umfasst unter anderem das Einstiegsmodell Hub M100 mit besonders kompaktem Design und den Doorbell Camera Hub G410, der sowohl die Sicherheit als auch die Anschlussfähigkeit des Smart Homes erhöht.

Aqara stellt diese Smart-Home-Innovationen gemeinsam mit anderen zukunftsweisenden Technologien und Prototypen auf der CES 2025 vor (Stand #51455, Hallen A-D, Venetian Expo).

Unterputz-Bedientafeln und intelligente Schalter der nächsten Generation

Panel Hub S1 Plus: Diese hochwertige Unterputz-Bedientafel ermöglicht die Steuerung des smarten Zuhauses über eine zentrale Benutzeroberfläche und ohne den Einsatz von Smartphone oder Tablet. Sie ersetzt einen herkömmlichen Lichtschalter und kann durch ihre Verdrahtung bis zu zwei Leuchten steuern und automatisieren. Die Bedientafel ist mit Dual-Band-Wi-Fi-Anbindung und einem leicht bedienbaren Touchscreen (6,9 Zoll) ausgestattet und somit bestens für die Steuerung einer Vielzahl von Smart-Geräten geeignet. Dazu gehören Kameras (mit Live-Bild) ebenso wie Türschlösser, Thermostate, Leuchten, Vorhänge und mehr. Sie kann außerdem Smart-Home-Szenen sowie Routinen steuern und fungiert zusätzlich als Zigbee Hub und Matter Bridge für Zigbee-Geräte von Aqara.

Die EU-Version der Bedientafel Panel Hub S1 Plus erscheint noch in diesem Monat. Die Version für den nordamerikanischen Markt folgt im Laufe des Jahres.

Touchscreen-Wahlschalter V1: Dieses Drehrad mit rundem Touchscreen (1,32 Zoll) steuert und automatisiert bis zu zwei verdrahtete Leuchten und kann zusätzlich kabellos diverse Smart-Home-Geräte und -Szenen kontrollieren. Durch sein haptisches Feedback macht das Drehrad die Steuerung von Aqara Geräten besonders intuitiv beispielsweise beim Anpassen von Helligkeit oder Farbtemperatur, beim Öffnen und Schließen von Vorhängen oder bei der Temperaturregulierung von Thermostaten. Ebenfalls integriert sind Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für die Klimakontrolle und ein Anwesenheitssensor für die automatische Aktivierung des Bildschirms.

Die EU-Version des Touchscreen-Wahlschalter V1 erscheint noch in diesem Monat gemeinsam mit dem Display-Schalter V1. Dabei handelt es sich um einen intelligenten 2-Kanal-Schalter mit integriertem LCD-Bildschirm für individuelle Beschriftungen und zusätzlichen Funk-Tasten für Geräte- und Szenensteuerung.

Die Version für den nordamerikanischen Markt folgt voraussichtlich im Laufe des Jahres.

Touchscreen-Schalter S100 US: Dieser hybride und smarte 2-Kanal-Schalter kombiniert physische Tasten und Touchscreen (1,3 Zoll). Er ermöglicht sowohl die Steuerung verdrahteter Leuchten als auch die kabellose Kontrolle über Smart-Home-Geräte und -Szenen. Der Touchscreen kann für die Feinabstimmung von Aqara Geräten genutzt werden beispielsweise beim Anpassen von Helligkeit oder Raumtemperatur. Der Touchscreen-Schalter S100 US fungiert zudem als Thread Border Router, bietet Dual-Band-Wi-Fi- sowie Thread-Anbindung und unterstützt Matter over Wi-Fi. Für maximalen Komfort kommen ein Anwesenheits- und ein Lichtsensor für die Aktivierung und adaptive Regulierung der Helligkeit des Bildschirms zum Einsatz.

Lichtschalter H2 und Dimmschalter H2: Diese hochmodernen smarten Schalter wurden erstmals auf der IFA 2024 vorgeführt und erscheinen auch für den nordamerikanischen Markt. Sie unterstützen sowohl Thread- als auch Zigbee-Anbindung und bieten somit hohe Flexibilität und zukunftssichere Kompatibilität mit Matter-Plattformen. Beide Schalter sind so konzipiert, dass sie unabhängig von der Verfügbarkeit eines Nullleiters in allen Haushalten eingesetzt werden können. Das erleichtert auch Nutzern mit geringerem elektrischem Know-how den Kauf. Kabellose Tasten machen beide Schalter zudem noch flexibler einsetzbar, da sie in Verbindung mit Aqara Home oder Plattformen von Drittanbietern auch für die Steuerung von Smart-Home-Geräten oder -Szenen verwendet werden können.

Die EU-Version des Lichtschalters H2 erscheint noch in diesem Monat in zwei Varianten (2 Tasten und 1 Kanal 4 Tasten und 2 Kanäle).

Die US-Version des Lichtschalters H2 soll im Laufe des ersten Quartals 2025 in drei Varianten erscheinen (2 Tasten und 1 Kanal 2 Tasten und 2 Kanäle 4 Tasten und 3 Kanäle).

Die EU-Version des Dimmschalters H2 soll im Laufe des ersten Quartals 2025 erscheinen. Die US-Version folgt voraussichtlich im Laufe des Jahres.

Erweitertes Thread-Potfolio: neue Sensoren und Border Router

Multipräsenzsensor FP300: Der FP300 gehört zu den ersten marktreifen batteriebetriebenen Anwesenheitssensoren und kombiniert PIR- sowie Millimeterwellen-Sensorik (mmWave) für eine besonders präzise und schnelle Erkennung. Der Batteriebetrieb ermöglicht Flexibilität bei der Platzierung ohne Abstriche beim Komfort. Die Batterielebensdauer liegt nämlich bei bis zu zwei Jahren. Der kabellose und besonders kompakte Sensor unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee, ist Matter-fähig und bietet zukunftssichere, Plattform-übergreifende Kompatibilität. Durch die Integration eigenständiger Licht-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren wird der Multipräsenzsensor FP300 zu einer höchst vielseitigen Lösung, die zu mehr Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit beiträgt.

Klimasensor W100: Dieser weiterentwickelte Klimasensor für Innenräume von Aqara unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee und bietet ein integriertes Display, auf dem Temperatur und Luftfeuchtigkeit sofort ablesbar sind. Zusätzlich kann der Bildschirm weitere Daten anzeigen beispielsweise zur aktuellen Wetterlage oder zu Informationen von angebundenen Aqara Sensoren. Der W100 verfügt zudem über drei zusätzliche Tasten, die für die Steuerung von Smart-Home-Geräten und -Szenen programmiert werden können. Wird der Sensor beispielsweise mit einem Thermostat von Aqara gekoppelt, lässt sich bequem die Temperatur steuern.

Doorbell Camera Hub G410: Der Hub baut konsequent die Stärken des erfolgreichen Vorgängers aus und bietet unter anderem 2K-Videoqualität sowie einen großen Betrachtungswinkel von 176°. Für einen erhöhten Schutz der Privatsphäre sind Videos (live und aufgezeichnet) Ende-zu-Ende verschlüsselt. Außerdem ermöglicht der G410 via Real-Time Streaming Protocol (RTSP) innerhalb des Heimnetzwerks das Streaming an Plattformen von Drittanbietern wie beispielsweise Home Assistant. Durch die Integration von Dual-Band-Wi-Fi, Thread und Zigbee wird der Doorbell Camera Hub G410 zudem zu einer Smart-Home-Zentrale, die Geräte von Aqara mit Matter-Geräten von Drittanbietern zusammenbringt. Der G410 ist zudem nahtlos in gängige Smart-Home-Plattformen wie Apple Home, Alexa, Google Home oder SmartThings integrierbar und eine der wenigen bisher angekündigten batteriebetriebenen Türklingeln mit Unterstützung für HomeKit Secure Video. Zu den weiteren Ausstattungs-Highlights gehören Gesichtserkennung (direkt auf dem Gerät), Anwesenheitserkennung mit mmWave-Sensor, die flexible Installation (Batterie- oder Kabelbetrieb) und eine breite Palette an Cloud- und lokalen Speichermöglichkeiten.

Hub M100: Das neue Einstiegsmodell unter den Matter Controllern von Aqara zeichnet sich durch einen kompakten Formfaktor aus und kann durch die Stromversorgung via USB-A flexibel installiert werden. Der Hub M100 kommuniziert via Wi-Fi, Thread und Zigbee und ist somit für die Verwaltung des gesamten Portfolios von Aqara ebenso geeignet wie für die Steuerung hunderter Matter-Geräte von Drittherstellern. Je nach Anwendungsfall kann der Hub als Thread Border Router fungieren, oder als Matter Bridge für Zigbee-Geräte von Aqara.

