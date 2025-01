Lange vorbereiteter Generationswechsel in der Geschäftsführung der Merz Familien Holding ermöglicht Kontinuität und Erneuerung.

Das Familienunternehmen Merz ist seit der Gründung 1908 im Besitz der Inhaberfamilie. Dabei bildet die Familien Holding (die Merz Holding GmbH Co. KG) die Muttergesellschaft aller operativen Einheiten der Merz Gruppe. Die Geschäftsführung besteht aus drei Vertretern der Merz Familie. Zum 1. Januar 2025 fand eine Staffelübergabe an die jüngere Gesellschaftergeneration statt.

Foto: Stefanie Wetzel. Von links nach rechts: Andreas Meyer, Michael Nick, Dr. Dania Hückmann, Dr. Sebastian Schellhaas, Christian Baatz

Die bisherige Geschäftsführung der Merz Holding GmbH Co. KG bestand aus den drei Gesellschaftern Christian Baatz, Andreas Meyer und Michael Nick. Nach mehr als 12 Jahren als Geschäftsführer übergeben Andreas Meyer und Michael Nick ihre Verantwortung an die Gesellschafterin Dr. Dania Hückmann und den Gesellschafter Dr. Sebastian Schellhaas. Christian Baatz bleibt weiterhin Geschäftsführer.

Neben Christian Baatz werden damit auch Dr. Dania Hückmann und Dr. Sebastian Schellhaas Mitglieder des Merz Holding Boards sein, in dem alle strategischen Entscheidungen der gesamten Merz-Gruppe getroffen werden. Neben den drei Vertreter*innen der Inhaberfamilie gehören dem Merz Holding Board die beiden Geschäftsführer der operativen Merz-Holding Philip Burchard und Hans-Jörg Bergler sowie Dr. Christian Holzherr an. Philip Burchard bleibt weiterhin Vorsitzender des Merz Holding Boards, Christian Baatz übernimmt von Andreas Meyer den stellvertretenden Vorsitz.

Der Generationswechsel war lange geplant und das Ergebnis eines intensiven, strukturierten Programms, das die beiden neuen Geschäftsführer*innen optimal auf ihre Aufgaben vorbereitet hat. Mit dem erfolgten Wechsel ist sowohl Kontinuität in der Inhaberstrategie als auch Erneuerung durch die Staffelübergabe an eine jüngere Generation gewährleistet.

Andreas Meyer und Michael Nick blicken mit Freude und auch mit Stolz auf ihre gemeinsame Zeit zurück: "Merz hat sich in den vergangenen 12 Jahren stark gewandelt und sich dabei zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe mit mehreren erfolgreichen Geschäften entwickelt." Ihr großer Dank gilt der Familie, dem Management und allen Mitarbeitenden für das Engagement und die Unterstützung, die für diesen Erfolg ausschlaggebend waren.

Christian Baatz, Dr. Dania Hückmann und Dr. Sebastian Schellhaas sind dankbar für das ihnen entgegenbrachte Vertrauen der Inhaberfamilie und freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden, um gemeinsam mit ihnen den Erfolg der gesamten Merz Gruppe auch in Zukunft zu gestalten.

Über die Merz Gruppe

Die Merz Gruppe ist ein weltweit agierendes, diversifiziertes Unternehmen im Gesundheitsbereich mit Sitz in Frankfurt. Seine Innovationskraft, eine langfristige Perspektive und der Fokus auf profitablem Wachstum zeichnen das seit mehr als 116 Jahren in Familienbesitz befindliche Unternehmen aus. Zur Merz Gruppe gehören die Geschäfte Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Immobilien, Merz Financial Investments und Merz Private Markets. Das Unternehmen beschäftigt 4.727 Mitarbeitende (Stand: GJ23/24) in 30 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.merz.de/

